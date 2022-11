Investigan intento de suicidio en un Hogar de Menores

La Justicia investiga el intento de suicidio de una joven en uno de los Hogares de Menores de la localidad de Gobernador Virasoro.

Patricia Ramos pertenece a la ONG “El Faro Solidario”, madrina de Claudio Flores, el joven que falleció en el Hogar “Rincón de Luz”.

Durante 11 años, Ramos mantuvo una relación con los menores alojados, incluso fue madrina de Claudio Flores. “Con dolor digo que desconozco como está el hogar (Rincón de Luz) porque no me permiten entrar más. Hablé varias veces con la directora Patricia Sánchez y me dice que no la autorizan”, relató Ramos en declaraciones al programa Corrientes en el Aire.

“Me parece extraño el encierro, y que no dejen pasar a las madrinas del corazón, para ver la situación de los menores”, dijo.

Afirmó que la exdirectora del lugar, Sonia Prystupczuk llevaba a los chicos a su casa y los hacía limpiar.

En tanto dio a conocer que una de las chicas de 15 años se quiso suicidar.

“Hace menos de un mes, la nena quiso suicidarse y fue trasladada a Corrientes”, añadió.

