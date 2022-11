Gran Hermano 2022: Thiago y Daniela se separaron después de su primera noche íntima

Thiago Medina y Daniela Celis se separaron después de su primera noche íntima en Gran Hermano 2022 luego de que ella le hiciera reclamos de pareja al joven.

“No me puedo tirar un pedo porque está ahí en mi cama. No puedo eructar porque me dice 'no pierdas el encanto'. Dejame ser, piba”, dijo Thiago en una charla con Nacho.

Entonces, manifestó: “Me pudre pero no me dan ganas de decirle nada porque no quiero que después se ponga mal o que me diga que yo solo tengo calentura”.

THIAGO CONTÓ CÓMO FUE QUE TERMINÓ SU RELACIÓN CON DANIELA EN GRAN HERMANO

En una conversación con Marcos, Thiago Medina contó cómo fue el momento en que Daniela decidió terminar su relación tras pasar una noche juntos.

“Quiere que esté todo el día atrás de ella, la verdad es que me da por los huev... yo no soy así. Ella me preguntó si era amoroso y le dije que no tanto”, relató el participante sobre Daniela.

Al final, reveló: “Le dije que quería estar un toque solo. Yo le empecé a decir las cosas que me molestaban y ella me dijo ‘bueno, es mejor que termine acá antes de que me enganche más’”.

Fuente: Ciudad.com.ar