Secuestrados por seres extraterrestres

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

Pero hubo otros no tan conocidos como el mencionado, que ocurrieron sin duda. Como el caso del matrimonio de Donald y Donna Allis, que no se conoció mucho pero fue impactante la experiencia que tuvieron con seres venidos de otras galaxias. El estremecedor caso fue relatado en detalle por Donald, quien señaló que “mi esposa y yo viajábamos en nuestro auto en las afueras de Nueva York, ella dormitaba a mi lado, íbamos los dos solos rumbo a la casa de mis suegros, que viven a algunos kilómetros en las afueras de la ciudad. Era de noche, hacía mucho frío y el cielo estaba despejado y tranquilo. Había pocos autos. Abandonamos la ruta para meternos en un camino vecinal, éramos los únicos que transitábamos esa vía y la oscuridad nos envolvía, los árboles y matorrales bajos flanqueaban el camino. De pronto el auto se detuvo, el radiador necesitaba agua. Nos bajamos del coche, mi esposa y yo nos internamos en la espesura buscando un arroyo que pasaba por ahí cerca. Llevaba un bidón para cargar el agua y la luz de la luna alumbraba nuestro camino, íbamos despacio para no tropezar con piedras y matorrales que había por todas partes. Escuché ruidos detrás de mí y me di vuelta. Dos siluetas negras nos sujetaron y una de ellas le tapó la boca a mi esposa para que no gritara. De inmediato pensé que estábamos siendo asaltados. Pero cuando vimos frente a frente a nuestros atacantes nos quedamos mudos de asombro. Eran una especie de humanoides pálidos, muy delgados, desnudos y sin genitales, sin dedos en las manos ni en los pies y su cabeza era desproporcionadamente grande. No tenían pelo, orejas, nariz ni boca. Tenian dos ojos muy grandes y negros, brillantes.”

“Tanto yo como mi esposa tratamos de forcejear y de gritar, pero algo hicieron estas criaturas que nos impedía movernos y hablar. Eran como dos figuras que cambiaban de forma, sus cuerpos despedían como un vaho blanco y eran masas semisólidas. Cuando nos tocaban sentimos que eran húmedos, no sabíamos si eran fantasmas o extraterrestres. Nos sentíamos aterrados”.

“Luego nos depositaron sobre el pasto –prosigue– seguíamos sin poder movernos ni gritar y uno de ellos comenzó a desnudar a mi mujer. Mi corazón dio un salto, pensaba que esos humanoides iban a violar a mi mujer. Ella lloraba y temblaba de frío. Uno la tomó de la cabeza y el otro le tocó parte por parte el rostro, los ojos, la nariz, la boca, se miraban entre sí y parecía que se comunicaban en un lenguaje que no entendíamos. Inspeccionaron todo el cuerpo desnudo de Donna centímetro a centímetro, no con una actitud morbosa, sino como que la estaban estudiando, hasta le contaron los dedos de los pies y las manos y analizaron muy detalladamente los genitales. Satisfecha su curiosidad la dejaron y pasaron a mí, me hicieron exactamente lo mismo. Luego los alienígenas nos observaron largo rato y se alejaron hacia la espesura de los árboles. Minutos después nos sentamos como pudimos, torpemente y medio mareados caminamos hacia los matorrales y lo que vimos fue tan asombroso que nos quedamos mudos. Una gran nave espacial se elevó en el aire, era de forma ovoide y muy luminosa. Ganó altura y en pocos segundos, tras dar unas vueltas, desapareció en el cielo a gran velocidad. Atontados por la increíble experiencia, regresamos hasta donde estaba nuestra ropa y nos vestimos en silencio, mi mujer lloraba y temblaba de frío, no podía creer lo que nos había sucedido. Menos mal que no la violaron y parece ser que nos habían capturado con la única finalidad de estudiar nuestros cuerpos. Yo no supe como manejé para llegar a la casa de mis suegros, pero llegamos bien. Decidimos no contarles nada para evitar cualquier comentario. Decidimos no contar nada para no ser objeto de burla y fingimos tranquilidad mientras cenábamos. Nos quedamos a dormir con ellos, y mientras mi esposa tenía un sueño muy intranquilo, yo no pude dormir nada, tuve una noche en vela, mientras repasaba una y otra vez todos los hechos que nos sucedieron horas antes. Al día siguiente, los acompañamos a comprar algunas cosas al pueblo cercano. Mientras ellos estaban adentro del negocio, yo y mi mujer los esperamos afuera, junto al auto. Estábamos hablando cuando nos quedamos sorprendidos al ver a dos personas. Un hombre y una mujer vestidos con largos abrigos, que nos estaban observando. Al verlos cara a cara nos quedamos aterrados, ya que él era muy parecido a mi y ella a mi mujer, soloe que el par de extraños tenían los ojos como marcadamente “orientales”. Nos sonrieron y el hombre me dijo con una voz marcadamente metálica, que no sonaba como humana: “Venimos a darles las gracias por habernos permitido tomar moldes de sus cuerpos.”

Donald concluyó su relato: “No hay explicación posible, para nuestro total asombro la pareja se desabrochó el abrigo y como si fueran un par de exhibicionistas, nos mostraron su cuerpo, totalmente desnudo. ¡Eran copia exacta del nuestro ¡Se cubrieron con los abrigos y desaparecieron sin decir nada, dejándonos atónitos y sorprendidos. Hasta la fecha nunca más los hemos vuelto a ver y no creo que los veamos. Deben andar por quién sabe dónde, en este infinito universo, con nuestros cuerpos “copiados”… Un hecho espectacular y quizás uno de los más difíciles de creer, pero que cuenta con firmes testimonios de quienes lo vivieron. Otro de los tantos casos de abducción que han ocurrido en el mundo y que no trascendieron. Pero este muestra una connotación desconocida hasta ese momento: es como si los alienígenas hubieran copiado literalmente los cuerpos de los secuestrados. Cuestión de creer o no, cada uno es dueño de dar crédito o no a este increíble relato.