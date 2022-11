Otorgan salidas transitorias a condenado por traficar 547 kilos de marihuana

El líder de una banda que traficaba grandes cargamentos de marihuana fue beneficiado con salidas transitorias.

Se trata del misionero José Luis “El Don” Chaparro, actualmente cumpliendo una pena única de quince años de prisión en la Colonia Penal 17 de Candelaria por delitos de narcotráfico.

El beneficio carcelario le fue concedido a fines de octubre por parte del Tribunal Oral Federal de Córdoba, cuyas autoridades también firmaron la unificación de penas para el misionero el año pasado.

Chaparro supo ser una de las personas más buscadas del país entre 2015 y 2016, cuando se descubrió que era el hombre detrás de una organización narco dedicada a transportar cargas de marihuana desde Misiones hasta Córdoba.

Su nombre, incluso, estuvo incluido en el listado de personas con alerta roja y pedido de captura internacional de Interpol.

La detención del implicado se concretó el 4 de agosto de 2016, cuando la Policía Federal Argentina (PFA) lo interceptó al mando de una camioneta Fiat Strada con 547 kilogramos de marihuana en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá.

Tras su detención, la fuerza activó el allanamiento de una pieza de alquiler que el implicado utilizaba como búnker en la avenida Francisco de Haro, de Posadas, y los uniformados también encontraron dosis de cocaína.

Por esa causa, Chaparro recibió una condena de cinco años y cuatro meses de prisión, luego de la firma de un acuerdo de juicio de abreviado con el Tribunal Federal de Corrientes.

Sin embargo, el hombre tenía que responder en un expediente mucho más grande en Córdoba.

Hasta allá fue trasladado luego y llevado a juicio oral junto a otros cómplices, a quienes la Justicia federal acusó de integrar una banda dedicada a traficar estupefacientes a gran escala, precisó La Voz de Misiones.

En esa provincia fue condenado a la pena de 12 años de prisión como autor del delito de “organización de transporte de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes” y luego se le impuso una pena única de 15 años.

Ese expediente comenzó a investigarse tras el secuestro de un camión de patente paraguaya que cayó en Gobernador Virasoro (Corrientes) con casi una tonelada de marihuana oculta entre una carga de maíz.

Las pesquisas iniciadas a raíz de ese procedimiento determinaron que el líder de esa banda era Chaparro.

Ahora, tras más de seis años privado de su libertad, el misionero solicitó acceder al régimen de salidas transitorias y la Justicia dio lugar al pedido.

Las autoridades tuvieron en cuenta su buen comportamiento tras las rejas y el tiempo de condena que ya lleva cumplido.

De esta manera, desde ahora y durante el término de un año, Chaparro contará con dos salidas transitorias de 12 horas y una de 24 por bimestre.

Para mantener el beneficio, el misionero deberá cumplir ciertos condicionamientos como, por ejemplo, regresar a la cárcel en horario y día autorizados; no alejarse del domicilio fijado por su tutora extra muros; no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes; no manejar vehículos motorizados; no cometer nuevos delitos, ni tampoco vincularse con “personas de dudosa moralidad” ni participar de reuniones o actos públicos.

