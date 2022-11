Lali Espósito habló de su presente sentimental: "Estoy explotada de amor"

Lali Espósito canceló dos shows por cuestiones de salud en Neuquén y Trelew hace unos días y grabó un video para aclarar cómo se encontraba y despejar cualquier tipo de dudas.

Lo cierto es que en charla con Guido Záffora para el ciclo Es por ahí, América Tv, la actriz y cantante sobre el estreno de la serie El fin del amor y reveló si está o no en pareja.

"Mi corazón está genial, estoy bárbara. Explotada de amor en este momento. Amor de mucha gente, en términos de pareja, no viví eso, no estoy en esa", aclaró Lali Espósito.

"Me gusta expandir mi trabajo a otros lugares. En España como en Argentina tenemos gente intolerante y gente que no, que es re abierta. Cada uno vive y siente como puede y así se vive en sociedad", remarcó sobre su trabajo.

"Fue una hermosa oportunidad hacerle la música a la serie también. Creamos esta pieza para que suene, lo hice para la serie", explicó sobre la canción de la ficción.

Y sobre lo que se dice en redes sobre ella, enfatizó: "A las redes y lo que se dice de mí no le doy importancia, sería una locura, pero siempre me encuentro con cosas positivas en general, la gente me trata con mucho amor en la calle también, no sólo en las redes. Nada de eso me podría definir a mí, no pasa nada".

Primicias Ya