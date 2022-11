Tensa asamblea de martilleros en la que no se permitió el acceso a la prensa

Se realizó ayer la asamblea del Colegio de Martilleros Públicos de Corrientes en la que se debían aprobar balances y ungir a las autoridades. SIn embargo, la actual conducción liderada por José Barrientos fue duramente cuestionada por la mayoría de los socios y además se ordenó no permitir el ingreso de la prensa, algo que resulta, al menos, cuestionable. Después de tres horas de un áspero intercambio de quejas, la asamblea resolvió convocar a elecciones en 45 días hábiles y no aprobar las cuentas.

“La actual conducción fue electa en 2018 por un período de dos años. Es decir que desde hace dos años se mantiene en una irregularidad difícil de explicar. La justificación para no convocar a elecciones fue la pandemia. Pero en Corrientes hubo elecciones nacionales, los abogados eligieron representantes, así que resulta poco clara la explicación”, detalló a El Litoral Joaquín Vallejos, martillero que encabeza la lista Integración, que se presentará a las elecciones. “Fue una asamblea muy tensa, dura. Con mucha quejas.

No dejaron pasar a los periodistas. Fueron El Litoral. Radio Dos, Sudamericana, y la Policía no les permitió el acceso. No sabemos por qué”, agregó. “En el momento más tenso de la reunión, el sector de las mujeres martilleras mediaron y se acordó convocar a elecciones para el 10 o 12 de enero”, explicó.

El Colegio tiene alrededor de 600 socios, pero se desconoce el estado de los balances.

Ya se había solicitado la intervención ante las irregularidades en la presidencia, pero la Justicia contenciosa administrativo se declaró incompetente.

“Fuimos con abogados y vimos un balance sin ningún tipo de respaldo, no tenían documentación, la lista de los integrantes de la oposición impugnaron, estamos esperando que sea la asamblea con intereses total de los matriculados”, detalló Vallejos.

“Desde junio del año pasado hemos presentado notas simples, con patrocinio, mandamos carta documento, y un grupo de colegas presentaron una nota, pero nunca tuvieron respuesta ninguna de estas presentaciones. No sabemos por qué no hubo elecciones”, agregó.