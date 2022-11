Triunfos de Córdoba y El Tala en el inicio de los cuartos de final

Los cuartos de final del torneo Pre Federal de básquetbol de Corrientes comenzaron el fin de semana con los triunfos de Córdoba y El Tala. También ganó San Martín de Curuzú Cuatiá, el mejor equipo de la fase regular, y en el duelo entre equipos goyanos se impuso Amad.

Las series al mejor de tres partidos continuarán el próximo fin de semana. Los ganadores de esta instancia, además de avanzar a las semifinales, clasificarán al Torneo Federal que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol.

En el choque entre equipos capitalinos, Córdoba le ganó como visitante a Hércules 56 a 53 para adelantarse en la serie 1 a 0.

En el conjunto que dirige Germán “Chiche” Roldán se destacó la labor de Ariel Romero que aportó 27 puntos, mientras que Agustín Robles sumó 12.

En Hércules, los principales anotadores fueron Matías Núñez con 13 y Jonathan Báez con 10 tantos.

A lo largo de los 40 minutos, Córdoba mostró una leve superioridad, se mantuvo al frente del marcador pero no pudo quebrar el partido. Así, ganó los tres parciales: 17 a 13, 29 a 23 y 44 a 40.

Victoria local

Por su parte, en el único triunfo local de esta instancia, El Tala venció a Atlético Saladas por un ajustado 69 a 67 y ahora tendrá que buscar la clasificación como visitante.

En el equipo capitalino conducido técnicamente por Horario Brun se destacaron las tareas de Cristián Ojeda (17 puntos) y Luciano Cárdenas (14), mientras que por el lado del conjunto Rojo los goleadores fueron Matías Núñez (17) y Martín Fernández (16).

Ganó el “uno”

El mejor equipo de la fase regular, San Martín de Curuzú Cuatiá logró un ajustado triunfo como visitante sobre San Lorenzo de Monte Caseros por 81 a 80.

Agustín Insaurralde y Damián Peruchena fueron los goleadores del conjunto curuzucuateño con 16 puntos cada uno, mientras que Pérez Díaz consiguió 17 anotaciones para el local.

El partido fue friccionado y equiligrado de principio a fin, San Martín lideró el tanteador la mayor parte del juego pero en el final del tercer cuarto el local consiguió la ventaja de uno (60 a 59) para iniciar arriba la etapa final.

En la recta final del encuentro, San Martín se mostró efectivo desde la línea de tiros libres y aprovechó que el local se cargó rápidamente de faltas para anotar desde esa posición.

Clásico goyano

En el clásico goyano, Amad no dejó dudas y superó como visitante a Unión con un claro 93 a 71.

Después de un primer cuarto equilibrado (22 a 19 favorable a Amad), el equipo que tiene como entrenador a Juan Humberto López Ríos logró escaparse en el marcador durante el segundo cuarto donde metió un parcial de 22 a 14.

Durante el tercer período, el partido fue equilibrado y con un alto goleo, donde nuevamente Amad se impuso 25 a 24. Mientras que en los segmento final, otra vez la visita impuso condiciones para ganar 24 a 14 y sellar la victoria.

Patricio Gallardo López con 27 tantos fue el goleador de Amad y del partido. En tanto que Fanco Piasentini aportó 20 e Ignacio Álvarez sumó 16.

En Unión, el máximo anotador resultó Luciano Pozzer con 20 tantos y Gerardo Fornies terminó con 14 puntos.

Lo que viene

El próximo fin de semana se jugarán las revanchas de los cuartos de final y también los terceros partidos en caso de ser necesarios. La localia favorece al equipo que terminó mejor posicionado en la fase regular.

La programación que dio a conocer la Federación de Básquetbol de Corrientes (Fbpc) es la siguiente:

Viernes 11: 21.30 Atlético Saladas vs. El Tala y 22.00 Córdoba vs. Hércules.

Sábado 12: 21.00 Córdoba vs. Hércules (en caso de ser necesario), 21.30 Aamd de Goya vs. Unión de Goya y 22.00 San Martín de Curuzú Cuatiá vs. San Lorenzo de Monte Caseros.

Domingo 13: 21.00 Amad vs. Unión, 21.00 San Martín vs. San Lorenzo, 21.30 Atlético Saladas vs. El Tala; todos estos partidos en caso de ser necesarios.