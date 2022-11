Vaz Torres: “El salario es central y siempre fue una prioridad del Gobierno”

El senador Enrique Vaz Torres habló acerca del proyecto de presupuesto provincial para el ejercicio 2023 y consideró que seguramente sería enviado por el Ejecutivo en poco tiempo. Destacó en este sentido los condicionamientos que generan las pautas nacionales, aunque resaltó que “el salario es un tema central y siempre ha sido una prioridad para el Gobierno de Corrientes”.

“Creo que el Ministerio de Hacienda ha concluido la tarea de confección, lo que se demoró un poco fueron las pautas macrofiscales de la Nación por las distintas circunstancias que atraviesa”, apuntó Vaz Torres en declaraciones a radio Sudamericana.

Señaló en ese sentido que ni bien el Ejecutivo provincial envíe la norma, será tratada. “Y si no da el tiempo, se incorporará a las extraordinarias”, señaló, tras lo cual recordó que “siempre que se da una demora de este tipo tanto en el envío de las pautas macrofiscales o cualquier otra circunstancia nacional, en la provincia utilizamos estos mecanismos que nos permite la Constitución”.

Consultado al respecto, el exministro de Hacienda y Finanzas señaló que “en este contexto de inflación, el reclamo es generalizado, no solo de los sindicatos sino también el conjunto de provincias, los empleadores; en esta circunstancia actual de cómo está la situación económica y política no hay quién no se queje, no hay quién no esté descontento con esta situación”.

“Verdaderamente creo que el salario es un tema central, es la preocupación de los gobiernos, de este Gobierno provincial en particular; esto hay que ir graduando permanentemente”, aseguró. “Ya lo dijo el gobernador en reiteradas oportunidades y siempre lo dijimos desde nuestro espacio político: sostener el salario de los agentes públicos es un requisito indispensable para que todo el resto del comercio y los servicios tengan previsibilidad y tengan funcionamiento”.

“En Corrientes la cosa es así de importante; el sector privado tiene su participación, pero tienen sus propias correcciones salariales”, señaló.