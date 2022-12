Conformaron una mesa de trabajo para combatir incendios forestales en Esquina

Las autoridades locales de la ciudad se reunieron este fin de semana y avanzaron en un documento con acuerdos sobre cómo encarar la llegada de los focos ígneos a la ciudad. Encabezada por el intendente Hugo Benítez, se realizó una reunión con la finalidad de articular decisiones y medidas para afrontar el pronóstico climático y la lucha contra los posibles focos ígneos que se produzcan en la región. De la nueva mesa de trabajo participan representantes de la Municipalidad, fuerzas de seguridad, bomberos de la zona, empresarios forestales, personal de salud del hospital San Roque y referentes de la Sociedad Rural.

El objetivo del espacio, según comunicó la Municipalidad de Esquina a la prensa, es para la “toma de decisiones ante la emergencia climática e ígnea que atraviesa el territorio provincial”.

El jefe comunal señaló que: “A partir de esto vamos a trabajar en conjunto para dar batalla a las inclemencias climáticas, con más herramientas y mejor preparados” y agregó que: “La semana que viene daremos a conocer las medidas a seguir a través de Defensa Civil”.

Al finalizar el encuentro compartieron un comunicado a los vecinos donde detallaron, entre otras cosas, que: está prohibida la quema de pastos, pastizales o montes; no se deben arrojar fósforos o cigarrillos encendidos a los costados de la ruta, campos, pastizales, bosques o cerca de materiales inflamables y no se deben realizar quemas de basura en la ciudad. Además, piden evitar fumar en campos, bosques o pastizales y no realizar fogatas en sitios cercanos a lugares que contengan material inflamable.