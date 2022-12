Covid: preocupación por las personas con síntomas que no se hisopan y por la falta de autotest en las farmacias

Preocupación por las personas que no se hisopan ante los síntomas de covid y hay faltantes de autotest en las farmacias. Además, piden a la población que no se colocó las vacunas que recurra a los centros correspondientes.

“A nivel global está oleada del covid va a ser para las personas que no se aplicaron los refuerzos, todos los casos que estamos viendo a nivel país y en Corrientes, a pesar de que está estable, tiene que ver con personas que no se colocaron los refuerzos correspondientes; entonces se enferman y tienen síntomas y contagian al resto de la población. El mensaje más importante tiene que ver con que quienes no se hayan aplicado esas dosis deben concurrir a aplicarla prontamente”, indicó Fernando Achinelli, médico infectólogo del Hospital de Campaña de Corrientes.

“Los números de positivos de covid no es el real porque no se hisopan todas las personas que tienen síntomas. Hay faltantes de autotest en las farmacias. Además habrá muchas reuniones familiares durante los próximos días, por lo que se prevé un aumento de contagios”, explicó a El Litoral.

En ese sentido, contó que esperan que para los próximos meses no haya un estrés en el sistema de salud debido a la eficacia de las vacunas y no están previstos aumentos de hospitalizaciones ni tampoco muertes por coronavirus. Aunque, aclaró que siempre depende de los refuerzos que se hayan colocado.

“Si miramos las cifras de Estados Unidos, el 90 % de los internados son mayores de 65 años que no se dieron los refuerzos correspondientes, entonces entendemos se la importancia de aplicarse las dosis”, dijo.

“Un consejo importante es que cada persona debe reconocer su riesgo de covid grave y si es así usar el barbijo sobre todo en ambientes cerrados. Las personas de más de 65 años o con comorbilidades deben hacerlo por la condición que llevan”, reconoció.

“La hospitalización siempre es un reflejo de si la situación es grave, o no, y si el número se mueve, se implementarán nuevas medidas seguramente. Por el momento estamos estables y eso muestra que Corrientes se ha vacunado muy bien, aunque sabemos que hay personas que aún están sin colocarse las dosis”, concluyó.