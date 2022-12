Convenio de financiación para proyectos audiovisuales

Con el objetivo de dar apoyo a los realizadores audiovisuales locales, el Instituto de Cultura de Corrientes firmó un convenio de cooperación y financiamiento para el desarrollo de políticas vinculadas al sector. La rúbrica tuvo lugar en el marco del Festival de Cine Guácaras y del Foro de Realizadores Audiovisuales de Corrientes.

El presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, firmó el acuerdo con los integrantes del Foro y participaron también el presidente de Incaa, Nicolás Batlle, y el coordinador de Espacios Incaa y de Festivales Nacionales de Cine, Juan Pablo Zaffanella.

Casting

Como parte de estas acciones, el Instituto de Cultura de Corrientes informó que se realizará un casting para la película Historias de dos guerreros, que será rodada próximamente en la provincia de Corrientes.

El largometraje del director Pablo César contará con aportes de Cultura para la producción, y en este marco inició la búsqueda de un actor.

El mismo deber cumplir con las siguientes características: hombre moreno, tez oscura; entre 19 y 24 años; con DNI y pasaporte; correntino de nacimiento; tener alguna experiencia actoral (estudios, participación en películas, series o teatro); no tener tatuajes en las siguientes partes del cuerpo: cara, cuello, manos -preferentemente que no tenga ningún tatuaje en ninguna parte del cuerpo pero es excluyente lo mencionado-; tener facilidad para expresarse al hablar; tener alguna experiencia en artes marciales; buen estado físico, deportista; delgado - altura media entre 1,70 y 1,75 preferentemente; no tener compromisos familiares.

Los interesados deben enviar correo con los datos, CV, fotos, link con video, etc., a: castinghistoria2guerreros@yahoo.com

(VAE)