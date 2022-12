El tenor Sergio Casco dará un recital navideño

El tenor correntino Sergio Casco cerrará el 2022 con un recital de navidad que se realizará el jueves, a partir de las 20.30 en el escenario de Atsa (Cocomarola 83).

Durante el 2022, el tenor Sergio Casco se abocó a la celebración de los 15 años de su taller de canto (Incanto) por lo que no realizó presentación oficial alguna en la ciudad capital. Sí actuó en varios espectáculos en el interior de la provincia e incluso en Resistencia, Chaco. Hoy, con la misión cumplida de haber realizado varias muestras de alumnos y una exitosa gala (con dos espectáculos consecutivos) por los 15 años de Incanto con un lleno total en ambas presentaciones, decidió tomarse un tiempo para compartirlo con su público. “Debo reconocer que me siento motivado de encarar este proyecto personal que está pensado para quienes constantemente me apoyan”, dijo.

La verdad es que debo reconocer que no quería cerrar el 2022 sin ofrecer un recital y como quería hacer algo diferente, decidí emprender un espectáculo que hace tiempo tenía pendiente: Un show con músicos en vivo. Es lo que pensamos con mi compañera de vida y productora, María José Hadad. Juntos decidimos que un show de navidad sería la mejor opción y así nació

Así nació el recital de navidad que se realizará el jueves 22 de diciembre a partir de las 20,30 en- el escenario de Atsa (Cocomarola 83). “Se trata de un espacio que descubrimos este año y que disfrutamos mucho de realizar allí nuevos proyectos. Queda en el Sindicato de Trabajadores de la Salud, es un espacio confortable y consta con todas las exigencias edilicias y técnicas para un show de esta naturaleza”, explicó el artista quien además reconoció que es importante descubrir nuevos lugares en la ciudad que no se encuentren en el microcentro y abrirse a nuevas oportunidades escénicas.

El show que van a presentar es netamente navideño. “Un trabajo exquisito en el que trabajamos desde hace tiempo tanto con los músicos como con los invitados. Ahora sólo esperamos que el público nos acompañe”, dijo Sergio Casco. Los invitados son Franco Perroni, Santy González Vallejos, Guillermito Cabral (el mariachi), Maia Brenn y Facundo Falcón

El show estará compuesto por villancicos tradicionales del repertorio clásico y las propuestas de estos últimos tiempos de artistas como Luis Miguel, Michael Bubblé, entre otros.

“Estamos en tiempo de acelere, todos y deberíamos ir bajando un cambio, lo cual es muy difícil. Tengo el sustento y el acompañamiento de la familia, mucho amor y la alegría de ver crecer bien a mis 4 hijas.

(VAE)