En Francia minimizaron el efecto del virus del Camello

El seleccionado de Francia realizó ayer un entrenamiento liviano luego de la victoria ante Marruecos (2-0) que lo depositó en la final del Mundial de Qatar 2022 contra la Argentina y minimizó el rumor del “virus del Camello” que afectó a tres futbolistas.

El defensor Dayot Upamecano y el mediocampista Adrien Rabiot volvieron a entrenarse luego de quedar afuera de la semifinal, mientras que Kingsley Coman se quedó en el hotel “solo por precaución”.

Según la prensa francesa, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) consignó en el reporte del entrenamiento que el estado de Coman “no inspira especial preocupación de cara a la final del domingo”, indicó L’Equipe.

Coman solo padece un “pequeño síndrome viral” y estará a disposición del entrenador Didier Deschamps para la final del próximo domingo en el estadio Lusail.

El jugador de Bayern Munich estuvo en el banco de suplentes en la semifinal pero ayer no pudo participar del entrenamiento, a puertas cerradas.

Por su lado, Upamecano y Rabiot ya se recuperaron y pudieron realizar algunos ejercicios con el preparador físico Cyril Moine. La permanente exposición al aire acondicionado y el cambio de temperaturas que se producen en los ambientes en Qatar, además del cambio de clima de los últimos días, provocaron contagios de esta variante de gripe, que presenta síntomas tales como fiebre, tos, diarrea y vómitos.

El vigente campeón trabaja con un plantel de 24 jugadores ya que Deschamps decidió no reemplazar a los lesionados Karim Benzema y Lucas Hernández.

El goleador de Real Madrid y ganador del último Balón de Oro no regresará a Qatar pese a las versiones que indicaban lo contrario en las últimas horas.

Benzema ya está recuperado de la lesión que lo marginó del Mundial pero en la concentración de “Les Bleus” descartan la posibilidad de un regreso.

Al no eliminarlo de la lista quedó abierta la posibilidad de una citación de último momento pero Deschamps culminó con los rumores al referirse al tema días atrás: “Sobre Benzema, no sé quién dijo que podría volver a Qatar, tengo 24 jugadores aquí y no me encargo de los que no están como Presnel Kimpembe o Didier Pogba”. Francia, vigente campeón del Mundo, jugará la final de Qatar 2022 ante la Argentina el domingo a las 12 en el estadio Lusail.

Tercer puesto

El qatarí Abdulrahman Al Jassim será el árbitro del partido que Croacia y Marruecos disputarán mañana para definir el tercer y cuarto puesto del Mundial 2022.

El partido se jugará en el Khalifa International Stadium de Al Rayyan a las 12 y Al Jassim estará secundado por sus compatriotas Taleb Al Marri y Sooud Ahmed Almaqaleh.

A su vez, el chileno Julio Bascuñán estará a cargo del VAR con el apoyo del neerlandés Pol Van Boekel, mientras que el brasileño Raphael Claus fue designado cuarto árbitro.

Otro brasileño, Bruno Pires, será el responsable del offside automático con el apoyo del estadounidense Armando Villarreal.

Croacia y Marruecos perdieron en sus semifinales respectivas con Argentina y Francia, que el domingo jugarán la final del Mundial.