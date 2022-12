Baréin: ocho experiencias increíbles que podés vivir

1. Descubre los restos de

una antigua civilización

en el desierto

Ninguna visita a Oriente Medio está completa sin un viaje al desierto. Y, aunque Baréin es una nación insular, todavía hay un desierto salvaje para explorar. Una de las cosas más fascinantes para ver son los túmulos funerarios de Dilmún.

Este Patrimonio de la Humanidad por la Unesco está compuesto por 21 sitios arqueológicos, con más de 85 mil montículos que datan de hace 4.500 años. Cada uno representa la cámara funeraria de uno de los pueblos antiguos que habitaron esta tierra. Una experiencia realmente única.

2. Esnórquel en aguas

cristalinas

Las resplandecientes aguas que rodean Baréin son un paraíso para los buceadores. Solo tendrás que acceder desde la orilla, ponerte la máscara de esnórquel y ver pasar la vida marina ante ti. O bien, puedes unirte a una excursión para contemplar de cerca el Cut Wreck, buque hundido tras golpear un arrecife en medio del Golfo Arábigo.

El agua tiene de tres a cinco metros de profundidad y puedes ver fácilmente los restos del naufragio mientras buceas, vislumbrando bancos de peces y plantas acuáticas en tecnicolor.

3. Monta a caballo hasta

un fuerte del siglo XVI

declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

Pocas aventuras más icónicas en Baréin como montar un caballo árabe de pura sangre. Estas magníficas criaturas provienen del desierto y han sido entrenadas para galopar por las dunas. Para hacer esta experiencia aún más evocadora, muchas excursiones tienen lugar al atardecer. Contempla a lomos de un caballo cómo el sol se esconde lentamente bajo el horizonte, bañando las dunas con una mágica luz dorada. Siente el viento en tu rostro mientras galopas por pueblos tranquilos, terminando tu viaje en Qal'at al-Bahrain (Fuerte de Baréin), Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

4. Practica karting en el

Circuito Internacional de

Baréin (BIC)

Los fans de los deportes de motor deberán hacer un viaje al Circuito Internacional de Baréin, ubicado en el corazón del desierto de Sakhir.

Esta desafiante pista de carreras acogió en 2004 el primer Gran Premio de Oriente Medio, y allí se siguen celebrando todavía una serie de emocionantes competiciones. Además de la F1, es famosa por sus carreras de resistencia y noches de derrape. La temporada de Drag Race comienza en diciembre y se extiende hasta febrero, por lo que vale la pena visitarlo durante un viaje de invierno.

¿Tienes ganas de ponerte al volante tú mismo? Compite en la pista del Circuito Internacional de Karting de Baréin: el primero en el mundo en albergar una carrera de nivel de campeonato por la noche. O sal al desierto con la experiencia todoterreno que ofrece el BIC.

5. Visita una antigua mezquita

Para una aventura cultural en Baréin, visita la que se considera primera mezquita del país, Al-Khamis.

Hay quien dice que fue construida durante la época del califa omeya Umar Bin Abdulaziz, alrededor del año 692, aunque otros argumentan que es más probable que se construyera durante el siglo XII.

De cualquier manera, hablamos de un edificio muy antiguo e importante. La reconocerás al instante por sus minaretes gemelos (el segundo se añadió 200 años después del primero) y la misteriosa losa del mihrab. Esta última fue descubierta durante una renovación y está inscrita con dos líneas del Corán.

6. Conoce la vida silvestre en las Islas Hawar

Súbete a un barco desde Manama y estarás en este archipiélago virgen de 36 pequeñas islas en menos de una hora. Las Hawar son hogar de una gran cantidad de aves y animales únicos, como lagartos de cola espinosa, gacelas y oryx, que deambulan libremente.

A los observadores de aves les interesará saber que la isla Rubud Al Sharaiyah acoge la colonia más grande del mundo de cormoranes de Socotora, en peligro de extinción.

También podrás ver uno o dos dugongos, mamífero acuático seminómada procedente de Australia. Estas islas albergan la mayor concentración de dugongos fuera de ese país.

7. Date un chapuzón en el parque acuático The Lost Paradise of Dilmun

A los niños (y no tan niños) les encantará The Lost Paradise of Dilmun, una divertida aventura en Baréin para toda la familia. Este parque acuático es el más grande del país y está inspirado en la era Dilmún, la antigua civilización de Baréin.

Hay muchas emocionantes atracciones y toboganes, además de actividades más relajadas como una piscina tipo oasis. Sin duda, la mejor forma de refrescarse en el calor del desierto.

8. Embárcate en una aventura culinaria

No hay manera más especial de terminar un día tan completo que con una aventura gastronómica.

Uno de los mejores lugares es Fusions by Tala, con la galardonada cocinera nacida en Baréin, Tala Bashmi, a la cabeza.

Su menú experimental toma recetas tradicionales y les da un toque moderno, un viaje al sabor para las papilas gustativas mientras contemplas las espectaculares vistas del horizonte como telón de fondo perfecto.