Gran Hermano: la reacción de Daniela al ver la espontánea de Coti

Daniela se convirtió en la novena eliminada de Gran Hermano y este martes estuvo presente en el debate. Allí no solo vio lo que Thiago, su novio, realmente pensaba de ella, sino que se entero que Coti le hizo la nominación espontánea.

Esta decisión hizo que Pestañela quede nominada y el domingo sea la elegida por el público para abandonar la casa. Durante el programa, la ex jugadora vio como la que consideraba su "amiga" la "traicionaba".

“No lo puedo creer. Jugó. Me parece perfecto porque es un juego. Me parece excelente jugadora y como persona no la conozco”, expresó Daniela, luego de ver los videos del momento en el que Coti utilizó la nominación espontánea en contra suyo y de Julieta.

Ahora, Daniela tiene la posibilidad de entrar nuevamente y advirtió que su juego será mucho más fuerte, ya que vio la información que necesitaba.

