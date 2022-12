Murió un adolescente en Corrientes: piden que se investigue y convocan a una marcha

Murió un adolescente en Corrientes y la familia pide que se investigue el caso. Convocan a una marcha para este jueves en Capital.

Rodrigo Eduardo Toloza de 18 años falleció en Corrientes Capital en la semana del 13 de diciembre. Belén Toloza, su mamá, dialogó con ellitoral.com.ar y comentó que se investiga pero "hasta el momento no está confirmada la causa de fallecimiento".

El cuerpo de Rodrigo fue encontrado luego de una búsqueda de días por la Policía de Corrientes y su mamá. Fue ella, quien junto a un efectivo policial, encontraron el cuerpo del joven en las aguas del Paraná a la altura del barrio Esperanza.

Sin embargo, su familia descarta una hipótesis de suicidio y apunta a que "hay muchas cosas raras". "Yo estoy segura de que a mi hijo lo mataron y por eso quiero que se investigue como se debe", señaló Belén.

Por el caso hay tres personas sospechosas, según mencionó. Se trata de tres jóvenes, dos hombres y una mujer que eran conocidos de Rodrigo.

"Si bien se dice que mi hijo murió por asfixia por sumersión, el causal hasta el momento no se sabe. El forense nos confirmó que había algo que no le cerraba más allá de eso. Pero no se sabe por ejemplo si le metieron la cabeza en el agua y lo mataron", explicó la mujer.

Belén asegura que "hay muchos indicios de que a Rodrigo lo mataron".

Entre los detalles están que el día del hecho, Rodrigo había salido de casa con un reloj, un celular y una prenda de vestir. Posteriormente, una de las personas habría dicho que el joven dejó estos elementos en una casa y que la familia podía pasar a buscarlos. Sin embargo, su mamá encontró fotografías que confirman que esas pertenencias las tenía puestas en la costa del río.

Además, hubo un reloj que fue vendido esa misma noche del incidente junto a un celular pero recuperado por la familia.

"Testigos confirman que los sospechosos salieron desesperados de la costa del río y esa misma noche vendieron el celular y el reloj de mi hijo. Pero yo tengo quién los compró y el chico me cuenta", sostuvo. "El celular lo tengo pero el reloj todavía no recuperamos. Lo tiene la familia de uno de ellos", mencionó.

Rodrigo tenía 18 años y esperaba un llamado para constituirse a trabajar en una fuerza de seguridad. "Estaba a punto de entrar a trabajar en el Regimiento. Había quedado y tenía sus papeles en Resistencia. Esperábamos el llamado de las autoridades para que se constituya en el sur argentino", contó la mamá.

"Era un chico más que le gustaba divertirse y estar con sus amigos", indicó. Además, descartó versiones de que poseía antecedentes penales.

Movilización para exigir justicia

La familia, en el marco de esta causa, reclamará justicia este jueves por las calles de Capital.

La convocatoria está realizada para este jueves a las 9 en plaza 25 de Mayo de la ciudad desde donde caminarán amigos y familiares hasta la fiscalía de investigación.

Cabe destacar que el caso está en manos de Raúl Pasetto, fiscal de Instrucción N°2.

"Él no se comunicó con nosotros en ningún momento y nos pidieron que presentemos una nota contando todos los detalles de lo que pasó antes de las fiestas porque después eran las ferias y no se iba a investigar", aseguró la mujer. "Estoy desesperada porque no quiero que quede en la nada", mencionó.

Además, Belén confirmó que contratará a una abogada para que pueda conformar la querella de la causa.