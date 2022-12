Caos en la 9 de Julio: le destrozaron el puesto de diarios que tiene desde 1971

Tras los festejos del martes último en la avenida 9 de Julio, organizados para saludar a los flamantes campeones del Mundial de Qatar, el microcentro porteño amaneció como la típica postal de una mañana después de una fiesta.

Si bien a las 9 el mar de botellas, latas y basura que cubría la avenida ayer por la tarde ya había sido recogido, de todas formas se podía observar el saldo de la celebración más grande de la historia argentina, que terminó con desbordes, corridas, heridos y personas detenidas.

Adriana Pombo, de 58 años, no puede contener las lágrimas al hablar de los destrozos que sufrió el puesto de diarios que tiene su familia desde 1971. En 2011, tras la muerte de su padre, ella se hizo cargo del negocio. “Fue un desastre. Estamos en un estado de indefensión total.

Los últimos tres partidos estuve desesperada buscando policías por todos lados y no había ni uno.

Ayer bajé a buscar mi paquete de diarios a las cinco de la mañana y no pude abrir.

Tenía coches cruzados, chicos tomando merca arriba del semáforo de acá enfrente, gente subida arriba del techo del kiosco”, relató.

Ella es de La Matanza, pero justo antes de que comenzara la pandemia se mudó a un departamento en Cerrito y Corrientes para estar cerca de su puesto de trabajo.

Pombo está tan cansada que aseguró que ya no hará nada para reparar los daños materiales.

“Lo único que me preocupa es la falta de seguridad, eso es lo que me tiene mal. El mobiliario ya no me interesa, mientras pueda levantar la persiana lo voy a hacer y vender, pero nada más”, dijo.

Algunos vecinos pasaban y le gritaban “¡Mucha fuerza, Adriana!”.

(EN)