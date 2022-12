Braillard Poccard: “Ningún gobierno se animó a no acatar un fallo de la Corte”

El vicegobernador de la provincia, Pedro Braillard Poccard, se refirió a la decisión del Gobierno nacional de no acatar el fallo judicial respecto de la coparticipación para la provincia de Buenos Aires. “Ningún gobierno se animó a no acatar un fallo de la corte, se puede respetar y después ver qué otros recursos hay, pero no respetar un fallo es grave”.

“No acatar el fallo es un descalabro institucional y no es de imposible cumplimiento”, agregó en declaraciones a radio Dos.

“El presidente está en retroceso y no es cupla de la oposición, sino del esquema bipolar de poder”, sostuvo.

Al mismo tiempo, el doctor Braillard Poccard consideró que “la cosa pasa porque la Nación diga ‘me dejo de quedar con el 50 % de la coparticipación y me quedo solo con el 30 %’. Alfonsín y Macri fueron los presidentes que menos retuvieron”.

En ese mismo sentido, si puede afectar las diferencias al Norte Grande, el vicegobernador cree “que no, hasta ahora no salió nada, creo que cuando estemos de acuerdo tiramos todos para el mismo lado y cuando no, no”.

En cuanto a cómo está la coalición de Juntos por el Cambio, el exlegislador nacional mantuvo: “Si se diera la unificación no sería problema, tenemos que apostar al gobierno nacional, la elección nacional tiene una importancia fundamental, porque es el futuro del país, en la elección provincial estamos mejor posicionados y la gente nos va a acompañar, sin lugar a dudas”.

Y agregó: “Se está trabajando en un plan, donde hay economistas, especialistas y gente de la política; se va a dar a conocer cuando esté listo”.

Con respecto a la economía diaria, Braillard Poccard dijo: “Están cambiando los hábitos de consumo, la gente compra por el precio, ya no por la marca, el pueblo argentino es muy inteligente, sabe qué sector político puede llevar adelante de la mejor manera el cambio”.

Y señaló: “En lo económico nunca estuvimos tan complicados, me preocupa la inflación y no veo medidas inmediatas sino parches para cada sector; hay un clima de angustia”.

Respecto de la alianza ECo, el vicegobernador enfatizó: “Creo que la alianza está consolidada, cada partido tiene la libertad de hacer sus gestiones, trabajos y estrategias para su crecimiento, se respira un ámbito de diálogo, hay diálogo permanentemente entre sus líderes”.

Por último, acerca de si le quedó algo pendiente en la gestión, Pedro Braillard Poccard mencionó: “Creo que hemos cumplido todas las metas, al margen de lo legislativo, no hay nada urgente que haya quedado pendiente”.