Hallaron muerta a la reconocida diseñadora Olga Naum en un hotel de Recoleta

La reconocida diseñadora de moda Olga Naum fue encontrada muerta en una habitación del hotel Up, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. El hallazgo se produjo el sábado pasado, un día después de que la mujer fuera vista por última vez mientras caminaba por Palermo.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el cuerpo de la mujer de 75 años fue descubierto cerca de las 11 de la mañana por personal de limpieza del hotel, luego de que no contestara los reiterados llamados que le hicieron.

La familia de Naum había denunciado su desaparición el viernes 23 de diciembre. De acuerdo con los detalles que brindaron, la diseñadora había sido vista ese día mientras circulaba a pie por la avenida Figueroa Alcorta, en dirección a los bosques de Palermo.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, la recepcionista del hotel -situado en la calle Pagano- le indicó a la Policía que Naum se había hospedado en la habitación 503 el día anterior a las 17 horas y que debía hacer el check out a las 11 del sábado. Como la mujer no se retiró a la hora pactada, los empleados comenzaron a llamarla para saber qué había ocurrido. Al no recibir respuesta, ingresaron al dormitorio y la encontraron muerta. Una alta fuente de la investigación detalló que además tenía una bolsa en la cabeza. En la escena hallaron dos blisters vacíos de clonazepam, dos goteros de la misma medicación y sobre la mesa de luz, un recorte periodístico y una carta realizada en computadora con un agregado al final escrito a mano.

