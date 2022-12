Mariano Indalecio Loza: el productor, médico y abogado que llegó a gobernador

Por Juan Carlos Raffo

Especial para El Litoral

Merecidamente un pueblo de Corrientes lleva su nombre: “Mariano I. Loza”. Y fue el 31 de agosto de 1893 que quedó establecido como el día de creación del pueblo tras estudios realizados ya en estos tiempos por el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal.

Mariano I. Loza (h), quien fuera gobernador de Corrientes en el año 1913, en homenaje a su padre le impone este nombre, igual al suyo, a la colonia que se pasó a denominar Villa Mariano I. Loza.

El lugar ya estaba habitado y era antiguamente una posta de diligencias y correos de la provincia. Su situación entre los puntos de los arroyos Molle y Aguay, afluentes de los ríos Corriente y Miriñay.

Comenzó con el fraccionamiento y venta de terrenos vecinos a la estación del ferrocarril.

La iglesia parroquial y el pueblo están bajo la advocación de San Antonio de Padua, cuyos festejos se realizan los días 13 de junio.

Por decreto Nº 242 que llevaba la firma del Gobernador Adolfo Contte, el 5 de febrero de 1920 se le otorga autonomía a los municipios de Curuzú Cuatiá y Mercedes; luego por ley Nº 315 del 27 de septiembre, al ratificarse las mismas, se “reconoce como comisiones municipales electivas a la de los pueblos, y como Comisiones de Fomento, la de los de Santa Ana, Villa Mariano I. Loza, y Yofre”.

Por decreto del 20 de marzo de 1924 se señaló la jurisdicción del municipio. La Receptoría se determinó el 10 de agosto de 1927. Era gobernador de Corrientes por entonces el doctor Benjamín González, cuyo gobierno llevó adelante numerosas iniciativas culturales y educativas, sobresaliendo las denominadas escuelas consorcios”, basadas en una colaboración mutua entre estado provincial y propietarios de los campos donde se establecían.

Los acontecimientos políticos nacionales y en particular la toma de posición con respecto al radicalismo y al antipersonalismo, repercutieron en las relaciones del “pacto”, el que finalmente se fracturó.

La estación del ferrocarril de Mariano I. Loza lleva el nombre de Solari en homenaje a Justino Solari, quien nació el 26 de septiembre de 1836 en Buenos Aires, desde donde su familia, a causa del gobierno rosista, emigró pronto para radicarse en Corrientes, donde entabló una estrecha relación con la clase política local.

En 1860 Justino Solari se inicia en la función pública como legislador provincial, luego ocupa el directorio del Banco Provincia, ejerce la titularidad de la Municipalidad de Corrientes y fue gobernador interino de la provincia en 1.890. Fue diputado nacional en tres períodos, en 1880-84, 1884-88 y 1892-96.

La imposición del nombre a la Estación del Ferrocarril es un justo homenaje a su larga y fecunda acción pública desplegada en beneficio de Corrientes y en particular por su actuación como diputado nacional por esta provincia, oportunidad en que el cupo renovar, en el Congreso de la Nación, el proyecto de ley que dio origen al Ferrocarril Nordeste Argentino (empresa Clark). A su activa gestión, encarada junto con otros correntinos, se debió la ley que autorizara la vía férrea que desde Monte Caseros llega a la ciudad de Corrientes.

La tarea legislativa referente al trazado de la línea férrea la cumplió junto con el presidente de la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación doctor Felipe Yofre (diputado por Córdoba) y el Ministro del interior doctor Isaac Chavarría, mendocino. Solari era el propietario de los campos donde se levantó la estación que lleva su nombre. Justino Solari falleció el 1º de junio de 1917.

Mariano Indalecio Loza

El fundador del pueblo, Mariano Indalecio Loza (hijo), quien nació en Goya el 21 de mayo de 1850, fue uno de los grandes varones de la provincia, a quien el orden de la vida y una fuerte personalidad hicieron centro de una acción social, económica y política notable.

Loza fue médico, colonizador y un destacado político. Se doctoró en derecho y medicina en 1875 y 1876 respectivamente, pero se consagró especialmente a la medicina, lo que no le impidió dar el ejemplo de espíritu progresista en Corrientes con un establecimiento ganadero en Goya, que atendía personalmente sin descuidar sus enfermos.

Fue consejero de sociedades de asistencia social, laureado con medalla de oro por sus servicios durante el cólera de 1886.

Fue iniciador de la Sociedad Amigos de la Educación de Goya y el creador de la Escuela Normal Mixta Popular, la que hoy lleva su nombre. El doctor Loza está considerado como uno de los primeros cabañeros de Corrientes y dio un alto ejemplo con estímulo a la colonización de sus propias tierras, con sociedades especiales que fundaron colonias agrícolas ganaderas en Bella Vista, Lavalle y Goya.

Mariano Indalecio Loza fue intendente de Goya y luego diputado nacional, cargo que asumió en 1910 y lo abandonó el 25 de diciembre de 1913 para asumir como gobernador de Corrientes.

Asumió la gobernación en representación del Pacto de ese entonces acompañado del autonomista Eugenio Breard. Al asumir el gobierno de Corrientes el doctor Loza anticipó de su propio peculio la suma de 800.000 pesos para el pago de los maestros que hacía tiempo que no cobraban sus sueldos.

Hay que meterse en el barro Una famosa anécdota que registra la historia es la que protagonizó el gobernador Loza a los pocos días de asumir: un paisano de su pago chico lo intercepta en la plaza de Corrientes y le dice: “Dr. Loza, por lo que puedo apreciar se ha metido en política, que es lo mismo que meterse en el barro”, y el gobernador le contesta: “Mirá chamigo, es la provincia la que está en el barro, y yo, como si fuera mi arado, me debo meter en el barro, sacarla del barro y no importa si para ello me embarro”.

Al comienzo del año entrante se producen turbulencias políticas y afloran serias alteraciones en el gobierno del doctor Loza, dado que su Ministro de Hacienda Bermúdez actuaba con facultades propias de un gobernador, llegando a enfrentar, inspirado por el liberal Pérez Virasoro, a sus correligionarios “celestes” y a sus socios autonomistas.

Un importante sector del liberalismo actuaba desde la oposición, sumándosele a éstos, autonomistas que respondían a Juan Ramón Vidal.

Los liberales que se retiraron del gobierno adoptaron el nombre de “Tradicional”. En tanto, los autonomistas que se quedaron en el gobierno, acompañando al vicegobernador Eugenio Brear, adoptaron la denominación de Autonomistas de “Principios”, a quienes acompañó también el ministro de Gobierno Justino Solari. A pedido de correligionarios radicales de Corrientes, el presidente Hipólito Yrigoyen decreta la Intervención Federal a nuestra provincia, aunque finalmente restituyen en el cargo de gobernador a Mariano I. Loza y concluye así su período de gobierno. Tras dos años de Intervención se producen las elecciones y avanzado el año 1919 el Colegio Electoral de Corrientes consagra gobernador a Adolfo Contte.

Sin duda un gran gobernante y un político moderno, como muchos que ha tenido nuestra provincia. Falleció el 30 de diciembre de 1920.