Más de 500 inversores pasaron por el evento de Real Estate organizado por InfoCasas

Más de 500 personas pasaron por el evento inmobiliario del Club de Inversores que se realizó en Resistencia el martes, en el Amérian Hotel Casino Gala. Hubo chaqueños, correntinos y de otros lugares de la región que consultaron por proyectos muy bien ubicados en los mejores barrios de Asunción y Encarnación, y accedieron a precios y descuentos especiales. Por el interés que despierta Paraguay y la inversión inmobiliaria ya se analizan nuevos encuentros para 2023 a realizar en Chaco y Corrientes.La jornada de inversión fue organizada por InfoCasas el portal inmobiliario líder de la región, que reunió a 17 importantes desarrolladores con amplias ofertas en propiedades residenciales. Estuvieron con sus carteras de inversión: Civis Soluciones Inmobiliarias, Urban, Domus, Vitrium Capital, AV Desarrolladora Inmobiliaria, Grupo Barcelona, Álamo Desarrollos Inmobiliarios, CorAr Inversiones Inmobiliarias, Grupo Domo, Métrika, Propimundo Operaciones Inmobiliarias, Katueté, Alban, Continents Real Estate, Inarco y Urubú. “Estamos agradecidos por el éxito, por la convocatoria. Hubo una muy buena recepción de quienes quieren invertir y no pueden hacerlo en el país por la actual situación de inflación y la realidad económica. Para el próximo año analizamos hacer varias jornadas sucesivas en Corrientes y Chaco para que más inversores tengan oportunidad de lograr invertir”, dijo a El Litoral Emanuel Brites, gerente de InfoCasas. “La Torre Firenze de Asunción, de ocho pisos que se construye desde el pozo, con un valor de 65.000 dólares a 139.000 dólares. Ofrecemos hoy un descuento desde 1000 hasta 6000 dólares. Tenemos promoción de pago al contado y precios de lista, es decir cuando se financia el departamento. Hay monoambientes, departamentos de uno y dos dormitorios en el edificio que sigue en construcción. En la otra torre solo tenemos dos unidades disponibles ya terminadas y con gente viviendo allí, de un dormitorio y de dos dormitorios, con un valor de 159.000 dólares que incluye cochera. Hemos tenido muchas consulta y buenos perfiles de inversores”, contó Pilar Saucedo de la desarrolladora Continental Otra de las empresas desarrolladores presentes fue Urubú y su director Juan Martín Méndez, detalló: “Los precios que traigo son muy buenos, por eso hoy no hay promociones ni descuentos. Acá venimos a asesorar al cliente: hay que tener en cuenta la zona y el valor del metro cuadrado que debería andar entre los 1300 y 1400 dólares, desde el pozo y terminado debería estar en USD 1600 metros cuadrados. Es fundamental tener esos parámetros. El inversor no paga comisión a la inmobiliaria, pero cuando vas a vender si y te retienen impuestos. que ronda el 7,5 y 10%. Ese porcentaje hay que revalorizar. Si comprás caro, vas a tardar muchos años en revalizar. Hay departamentos desde el pozo con valor desde los 50.000 dólares, con una entrega del 15 %. y durante la obra no tiene intereses, el resto lo pagás en cuotas iguales. Paraguay brinda seguridad y previsibilidad”.

El evento se extendió desde las 12 hasta las 20 del martes. Fueron muchos los inversores que se acercaron a hacer consultas y solicitar que la jornada se repita y también se realice en Corrientes.

