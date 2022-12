Arenga de Valdés a los radicales y un pedido especial para 2023

El Gobernador Gustavo Valdés participó ayer en Caá Catí del cierre del año de las zonas 1 y 2 de la Unión Cívica Radical (UCR). Pidió a sus correligionarios que el 2023 los encuentre “juntos” y que no se especule con cargos. Arengó para ganar en los municipios que perdieron “por estar divididos” y aclaró que “nadie es dueño” del radicalismo.

En el encuentro que compartió con sus correligionarios de la UCR, Valdés en primer término agradeció la invitación y enumeró una por una las localidades presentes destacando la territorialidad de la principal fuerza partidaria de Encuentro por Corrientes (ECO).

“La verdad que este encuentro es de las zonas pero invitamos a otros amigos”, dijo aclarando sobre la presencia de referentes de otros partidos políticos que integran ECO. “Y no está mal que tengamos un radicalismo que despida el año y que tiene que ser permeable en este tipo de ideas”, remarcó.

“El 2023 nos tiene que encontrar juntos, no tenemos que especular ni con los cargos, ni con los intereses personales que están por encima de la UCR y mucho menos del Gobierno de la provincia de Corrientes”, insistió Valdés, luego de hacer esta misma petición en el cierre del año del Comité Radical de Capital que se realizó días atrás.

Renglón siguiente aseguró que “cuando nosotros tenemos especulaciones personales perdemos el rumbo, porque el ego de los dirigentes políticos es lo que nos pierde. El ego de las peleas intestinas es lo que nos pierde”.

“Por eso en Juntos por el Cambio nosotros decimos que tenemos que estar juntos para cambiar. Si nosotros le proponemos a la sociedad que estemos juntos para cambiar, tenemos que juntarnos y, fundamentalmente, tenemos que cambiar”, expresó.

“La UCR está para el cambio y la transformación profunda en la República Argentina como lo estamos haciendo en la provincia de Corrientes”, remarcó.

Candidatos

De cara a las elecciones 2023, el mandatario provincial aclaró a sus correligionarios que “las candidaturas van y vienen. Para la próxima elección vamos a estar poniendo los candidatos que tengamos que poner para ganar las elecciones”,

Y en esa misma sintonía, se refirió a las elecciones a gobernador del 2025 y dijo “dentro de tres años voy a poner los candidatos que haya que poner en la provincia de Corrientes para ganar las elecciones y para que no nos apartemos de este rumbo de crecimiento y de progreso”.

“Sepan correligionarios que estamos haciendo un gran esfuerzo, que muchas veces tenemos que recortar presencia en los distintos comités (...). Pero quiero que sepan que desde 1983, cuando abracé este partido político, a la Unión Cívica Radical (UCR) le he dedicado absolutamente toda mi vida y nadie es dueño de la UCR más que sus militantes políticos. Todos somos sus dueños”, indicó.

“Y construimos este triunfo a lo largo del tiempo, a pesar de que hace muchos años que ganamos elecciones, perdimos las elecciones de las que ganamos y aplaudimos esas caravanas con hidalguía y con profundo dolor, haciendo autocrítica, criticándonos qué es lo que habíamos hecho mal y volvíamos nuevamente al trabajo hasta que ganamos las elecciones en la Provincia de Corrientes”.

Municipios

En este marco, el gobernador también aprovechó la oportunidad para felicitar a los radicales por el último triunfo electoral y dijo que “quiero felicitar a los radicales que han triunfado por primera vez desde 1983 en cada uno de sus pueblos, hemos recuperado muchos de ellos: en Herlizka, Saladas; en San Luis del Palmar, ganamos por primera vez las elecciones, y tuvimos logros importantes y habrá otros más”, continuó y agregó que “todavía tenemos dolores que nos quedan y son los municipios que no ganamos. Tenemos que tener mentalidad ganadora con el radicalismo con Vamos Corrientes y con ECO ( por Encuentro por Corrientes)”.

“Tenemos que hacer una reflexión de qué pasa, por qué no ganamos en esos municipios. En esos municipios, cuando analizamos porque no ganamos nos damos cuenta de que perdimos porque estamos divididos, porque los dirigentes no comprendieron todavía que es más importante el proyecto colectivo, que el ego individual de cada uno de sus hombres”.

Desde el 10 de diciembre Encuentro por Corrientes gobierna 62 municipios de los 72 que fueron a las urnas en el 2021. Mientras que el Frente de Todos se impuso en siete comunas, entre ellas Mercedes, Paso de los Libres y Esquina.

En la oportunidad también Valdés pidió a sus correligionarios a “no caerse y no quedarse en esos municipios (donde perdieron). Tenemos que comenzar ya la tarea, pero no pensando en la próxima elección, tenemos que emprender la tarea pensando tres años adelante, porque es fundamental recuperarlos y en otros, también es fundamental ganarlos por primera vez como lo hicimos en cada uno de estos municipios.”

En el encuentro también estuvieron presentes legisladores y funcionarios provinciales, además de los dirigentes y militantes radicales de Caá Catí, Herliska, Berón de Astrada, San Cosme, Itatí, Saladas Mburucuyá, Chavarria, Paso de la Patria, Loreto, Ituzaingó, Lomas de Vallejos, Concepción del Yaguareté Corá, Santa Ana, Ramada Paso, San Miguel, San Lorenzo, El Sombrero, San Luis del Palmar, Santa Rosa, Ita Ibate, Derqui, Tabay, Tatacuá, Palmar Grande, Colonia Pando, Manantiales, Lomas de Vallejos,Colonia Liebig, entre otros.