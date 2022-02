Un turista cayó a un arroyo con su hija y murió ahogado

Un turista que disfrutaba de sus vacaciones en el pueblo cordobés de La Cumbrecita falleció, tras intentar salvar a su hija, resbalarse y caer a un arroyo. El trágico accidente ocurrió este sábado 12 de febrero por la tarde en un sector muy concurrido del arroyo Almbach, denominado “La Olla”.

La víctima fue identificada como Carlos Javier Rodríguez, de 34 años, oriundo de la localidad bonaerense de Glew, situada en el partido de Almirante Brown. Los bomberos de Villa General Belgrano, que participaron del rescate, indicaron que localizaron el cuerpo a siete metros de profundidad.

Según pudo reconstruir El Doce TV, el hombre estaba bañándose con su hija de tres años y, cuando estaban saliendo del agua, perdió el control, se resbaló y se golpeó la cabeza con una piedra. En el momento previo a la tragedia, sin embargo, logró dejar a la nena en la orilla y luego se sumergió en el agua ya sin conocimiento.

En el lugar también estaba su esposa y madre de la pequeña, quien lo perdió de vista y por eso alertó a las autoridades.

Bomberos de La Cumbrecita, Villa General Belgrano y de la sección de buzos de la Policía de Córdoba trabajaron en el lugar por más de una hora para poder sacar el cuerpo de la víctima.

“Lamentamos lo sucedido, acompañamos a la familia ante esta situación, un hecho que enluta la temporada. Por respeto y congoja colectiva se tomó la determinación de suspender el Festival de Verano previsto para esta noche”, informaron desde el Facebook oficial de la comuna. También indicaron que, más allá del susto, la niña resultó ilesa y no revistió ninguna herida de consideración.

En las redes sociales, distintos usuarios se manifestaron acerca de lo ocurrido. “Ayer lamentablemente tuvimos con mi familia la experiencia de vivir de cerca la muerte del hombre de 34 años. Si pusieran salvavidas (en referencia a los guardavidas) esto se hubiese evitado. Para cobrar estacionamiento tienen personal. Pero para cuidar la vida no. Siempre amé la Cumbrecita, pero de ahora en adelante NO vuelvo más hasta que haya salvavidas y alguien que pueda auxiliar. Una tristeza enorme”, escribió Eli Vallejos.

Por su parte, Cin Astorga agregó: “Pasan los años y la historia se repite: ¿qué hace la comuna? ¿Me van a decir que con lo que recaudan en el estacionamiento no pueden hacer cartelería y señalización en ciertos lugares del recorrido, poner guardavidas o gente que esté alertando al turista sobre todo cuando hay crecidas? La cumbrecita NO es privada, no tiene dueño, es parte del territorio Argentino, es de todos. Vas a cualquier balneario muchísimo menos concurrido y hay carteles por todas partes”.

“En un pueblo que vive exclusivamente del turismo todo eso debería ser prioridad. Un lugar tan increíble como peligroso si no estás acostumbrado a esas aguas. Mis condolencias a la familia”.

