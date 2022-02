Corrientes: nueva denuncia penal contra el ginecólogo acusado de abuso sexual

Se sumó otra denuncia penal por violación contra el ginecólogo correntino Gerardo Dahse acusado por numerosas causas de abuso sexual.

La denuncia se presentó este miércoles ante el Juzgado de Instrucción N°2 de la ciudad de Corrientes y deja sentado el abuso sexual que vivió esta mujer cuando tenía 18 años (hoy tiene más de 30), en el consultorio de Dahse, en una clínica del centro de la ciudad.

Por medio de redes sociales, Rebeca tomó conocimiento de una nota periodística en la que se denuncian abusos sexuales por parte del ginecólogo Alejandro Gerardo Dahse. Esto le llamó la atención y sintió “una angustia y alivio, al poder confirmar que él había abusado sexualmente de ella aquel día en que le colocó el DIU”, señaló la joven.

La certeza de que ese día había sido violada fue aumentando con el tiempo, al realizar posteriores consultas ginecológicas en la que fue despejando sus dudas.

La abogada de Rebeca, Sofía Domínguez, sostuvo que “todos estos años de impunidad e incertidumbre significaron una tortura psicológica para ella”, por lo que hoy decide iniciar esta causa.

En octubre del 2021, Rebeca contó lo que vivió, cuando muchas mujeres se animaron a hablar luego de la denuncia de Violeta, una joven de 20 años que fue la primera en dar a conocer los abusos del médico. En esa nota, la sobreviviente relató que fue a colocarse un Dispositivo Intrauterino (DIU): «pensé que me iba a poner anestesia local, pero sacó un catéter, una jeringa y me puso en el brazo. Obviamente no pasaron ni 40 segundos y me dormí. Al ratito me despierto, no podía mover el cuerpo y él estaba encima mío, violándome. Después de ver eso me vuelvo a dormir y no recuerdo cómo llegué a mi casa.”

La representante legal y especialista en Derecho Penal, Domínguez, se constituyó como querellante en la causa. Cabe destacar que la abogada también representa a otras mujeres sobrevivientes de los abusos del ginecólogo.