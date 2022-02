Apariciones fantasmales en el Banco Nación

A pesar de que las autoridades del banco niegan este tipo de fenómenos y por más que no haya registros de las cámaras de seguridad, es evidente que ocurren extraños fenómenos paranormales en el interior de la entidad bancaria, esto corroborado por empleados de la institución situada en Plaza de Mayo. Quienes realizan tareas de limpieza y seguridad en la casa matriz durante la noche, saben perfectamente que su labor puede tener una extraña sorpresa, un sobresalto capaz de dejarlos sin aliento durante su recorrida laboral durante las noches. Es que distintas presencias fantasmagóricas suelen manifestarse en los interminables pasillos de la sede central del banco, con hechos a veces imperceptibles y otras que tuvieron hasta un registro tecnológico del que parece no haber quedado vestigio quizás por la determinación de mantener oculta una prueba concreta de los hechos inexplicables.

Está, por ejemplo, el caso de la niña fantasma que ronda por la soledad de los pasillos o el misterioso hombre de negro que se esfumó en las manos de un policía que estuvo a punto de detenerlo para averiguar que hacía allí a esas horas. O las sombras susurrantes que erizan la piel de los empleados del turno noche. Son solo algunas de las tantas anomalías y hechos raros detectados en el monumental edificio y que dan lugar a la mayor circulación de adrenalina en todo el personal nocturno de limpieza y seguridad. El apunte sobre el registro tecnológico desperdiciado es justamente el que hace referencia al espectro de una nena filmado por una cámara de seguridad interna y que ha dado lugar a las más variadas conjeturas, pero desde que ocurrió el episodio en el año 2000, siempre encontró una postura reacia a su reconocimiento por parte de las autoridades de la institución. “No quiero tener problemas con el laburo y aparte uno cuenta estas cosas y queda como un loco, pero de noche se sienten cosas muy raras. Algunos compañeros cuentan que sintieron como que algo los rozó o un ruido fuerte, o sienten como que alguien los está mirando, es todo muy raro se siente una sensación extraña, Cuando salimos de cumplir nuestro turno, nos sentimos más tranquilos, como liberados”, relató un empleado de una empresa contratada para la limpieza que se desempeña en el banco.

Hay que destacar que desde que registraron y se dieron a conocer estos extraños fenómenos que ocurrían en el Banco Nación, aproximadamente desde el año 2000 en adelante, se cambiaron por lo menos 10 veces las empresas de seguridad y limpieza que allí se desempeñaban, porque sus empleados no querían trabajar de noche por las extrañas cosas que les sucedían y que las autoridades negaban. Si ocurrió esto, por algo será… Los hechos fueron relatados por la prensa, lo cual no le gustó mucho a las autoridades por la repercusión que tuvo, justo en el mismo momento en que se firmaba un importante convenio con el Banco Mundial. El tema de los fantasmas eclipsó a este importante acto económico, lo cual no agradó mucho a las autoridades. Era la época en que la economía argentina generaba más miedo que las terroríficas apariciones fantasmales.

Los hechos

Pero sin dudas el caso de la niña fantasma no fue el único que adquirió notoriedad, hubo otros tanto o más impactantes que ese, como por ejemplo el del policía de la Federal que intentó detener a un hombre vestido de negro, que finalmente se esfumó ante sus ojos en el aire, justo cuando iba a agarrarlo del brazo. Este caso había ocurrido unos tres años antes de que fuera vista la niña fantasma y el uniformado de esta historia increíble quedó en shock, sufrió una aguda crisis nerviosa a raíz de la situación, que también fue mantenida en secreto por las autoridades policiales y bancarias hasta que todo estalló y tomó trascendencia. Independientemente de estos dos casos top y de los de menor magnitud que ocurrieron en el edificio del banco, la visión de los investigadores de lo paranormal consultados, señalaron algunos hechos importantes.

Por ejemplo, el edificio donde se levanta hoy el Banco de la Nación Argentina, en la manzana de Rivadavia, Reconquista, Bartolomé Mitre y 25 de Mayo, en época de la colonia, fue un enterratorio que no sumó buena imagen aun cuando dejó de ser sitio elegido como última morada para algunos de los vecinos de la zona fallecidos. Como lo reconocen incluso algunos historiadores, ese solar donde está hoy el Banco Nación, fue conocido como el “Pozo de las Animas”, del cual en los siglos XVIII y XIX hay registros de episodios inexplicables atribuidos a fantasmas y aparecidos que pululaban por el lugar, el cual era evitado por los transeúntes que por allí pasaban durante la noche. Quizás resida en este enterratorio del pasado, la razón de las apariciones y fenómenos paranormales que se dan en el banco donde sin que lo perciban, el trabajo de un empleado de limpieza o de un vigilante nocturno puede ser supervisado cualquiera de estas noches, por una niña, un hombre vestido de negro o vaya a saber uno cuántas animas de la época del Buenos Aires colonial.

Explicación

Los especialistas involucrados en el caso sostienen que “los testigos de estas situaciones ven y sienten lo que cuentan porque están frente a un fenómeno que ellos mismos ponen en marcha al percibir esos residuos psíquicos y darle la forma con la que lo ven o sienten. Las anomalías que allí ocurren están emparentadas con el pasado del lugar, especialmente con el enterratorio que allí existió en la época de la colonia. Todo lo que se vivió en ese lugar queda grabado en el mismo sitio, ya sea una gran alegría o un dolor profundo. Lamentablemente no se puede acceder a una filmación o video donde se vea a estas entidades, a pesar de que trascendió que las autoridades del banco tienen una filmación de la niña captada por cámaras de seguridad interna. También explicaron los investigadores que la presencia de niños o niñas, tiene que ver con la muerte de chicos a causa de enfermedades o epidemias. El hecho de que el solar donde se levanta el banco haya sido originalmente un cementerio, multiplica la posibilidad de existencia de muchos residuos psíquicos que son los que se manifiestan en determinadas circunstancias.