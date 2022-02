“El estafador de Tinder” presentó a su novia y negó haber estafado mujeres

Simon Leviev intenta contrarrestar todo lo que se mostró sobre él en el documental El estafador de Tinder. En una entrevista, se defendió y aseguró que no es un fraude.

En el adelanto del reportaje que le hizo Inside Edition, el mediático negó haber estafado a mujeres, muchas de las cuales fueron su pareja. Además, se mostró con su nueva novia.

Simon Leviev, cuya verdadera identidad es la de Shimon Hayut, aseguró que no es “un monstruo”: “Solo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas por Tinder”.

Mientras en el documental se muestra el modo en el que engañaba a sus parejas, Leviev aseguró que esto no fue así. “No fueron ni estafadas ni amenazadas”, lanzó.

Si bien se lo sigue llamando Leviev, ese apellido no es el real. “No soy el hijo de un magnate de diamantes. Nunca me presenté como tal. No soy un fraude ni una falsificación. La gente no me conoce así que no puede juzgarme”, afirmó.

Luego remarcó que es un “legítimo hombre de negocios” y advirtió que quiere defender su figura ante el mundo. “Quiero limpiar mi nombre. Quiero decirle a todos que esto no es cierto”, manifestó.

En la nota también aparece su actual pareja, la modelo Kate Konlin, de quien se decía que Leviev se había separado recientemente.

La chica reaccionó ante las afirmaciones de las mujeres que hablaron en el documental y dijo que Leviev nunca le pidió dinero. “Dios mío, ¿cómo alguien puede construir un truco tan falso?”, expresó la modelo.

Filo News