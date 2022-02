Troglio puso en duda su continuidad como DT de San Lorenzo

Por la fecha 3 de la Copa Liga Profesional 2022, San Lorenzo cayó derrotado ante Defensa y Justicia en el Pedro Bidegain, los de Pedro Troglio no mostraron nuevamente su mejor versión, siguen sin sumar en el campeonato y en la conferencia de prensa posterior del encuentro, el técnico fue tajante al referirse a su futuro en el club.

"Son todos chicos de 20 o 21 años, que tampoco es ideal que entren en una situación así. Yo tampoco quiero quemar a todos, estoy buscando el tiempo ideal. Uno trata de no mandar a todos los pibes juntos y de no quemar naves", lanzó en primera instancia el estratega principal del Ciclón en la conferencia de prensa posterior a la caída de local ante Defensa y Justicia, para luego continuar: "Lo que también es verdad que los tiempos que un entrenador necesita no son los tiempos de San Lorenzo. San Lorenzo necesita ganar ayer, hoy y mañana. Esto es la realidad".

Y agregó: "Me pongo feliz por qué era un equipo plagado de chicos y tuvieron la rebeldía de bancar el clima, de ir a buscarlo y la gente, sinceramente, estuvo bárbara. No se puede decir nada, por qué la gente siguió gritando y alentando, hasta cuando se pusieron tres a cero".

Asimismo, posteriormente, se refirió a su futuro en la entidad de Boedo y no dudó al respecto: "Si a mí las cosas me van mal, es un problema mío. Yo no puedo condenar jugadores, yo tengo que recuperar jugadores. A mí no me importan que me puteen, no me importa. Si me va mal, doy un paso al costado y viene otro. Yo trato de buscar lo mejor para San Lorenzo y para mi".

TyC Sports