Boca Unidos se mide en un amistoso con San Martín de Formosa

Boca Unidos se probará este miércoles ante San Martín de Formosa en un encuentro amistoso que les servirá para ajustar detalles futbolísticos de cara al torneo Federal A de esta temporada. Serán dos partidos de 70 minutos que se jugarán desde las 16.30 en el estadio aurirrojo, y que enfrentará a las formaciones alternativas y principales de ambos equipos.

El compromiso de esta tarde será para el equipo capitalino el cuarto encuentro de preparación, luego de igualar 0-0 ante Chaco For Ever, de la Primera Nacional, y vencer sucesivamente 4-0 tanto a Juventud Unida de Puerto Tirol como Regional de Resistencia, permanentes animadores del torneo de la Liga Chaqueña.

En los tres compromisos disputados hasta el momento, la dupla técnica conformada por Martín Fabro y Leonardo Baroni, se ha inclinado prácticamente por la misma formación principal. Los once elegidos fueron: Lucas De León; Sebastián Luna, Iván Silva, Marcelo Cardozo, Federico López; Rodrigo Burgos; Leonel Niz, Gabriel Cañete, Cristian Maidana, Gabriel Morales; Julio Cáceres.

El único cambio introducido, desde el inicio, en el equipo fue el ingreso de Martín Ojeda en lugar de Burgos en el partido disputado ante Juventud de Puerto Tirol.

Los amistosos disputados hasta el momento han dejado en general una buena impresión respecto al equipo que parece haber encontrado la dupla técnica aurirroja. En los tres encuentros no recibió goles, fue más en el juego ante un rival de una categoría superior, como lo fue For Ever, y se destrabó en la ofensiva, aunque ante adversarios de menor fuste.

San Martín de Formosa, que no disputó el torneo Federal 2021 (el Consejo Federal le conservó la plaza porque optativa la participación) viene de jugar dos encuentros amistosos frente a Sarmiento, con el que igualó 1 a 1 en Resistencia, y cayó de local 3-2, en el choque entre sus formaciones principales. Todos los goles del equipo formoseño fueron conseguidos por el delantero Cristian Ibarra, quien conquistó el ascenso con Chaco For Ever.

Los partidos ante San Martín y Sarmiento, que continuarán en Formosa y Resistencia, pueden llegar a determinar para qué está Boca Unidos, ya que todos ellos participarán del próximo torneo Federal A que otorgará un solo ascenso a la Primera Nacional.

(RP)