Denuncian el despido sin aviso previo de trabajadores de Paso de los Libres

Lorena Chamorro denunció el despido sin previo aviso de su cargo como administrativa en el área de Salud de la Municipalidad de Paso de los Libres. Indicó que serían 20 personas las que estarían en su situación y exige una explicación.

“Me llamaron por teléfono y comentaron que estaba despedida, pero no me presentaron ningún telegrama ni me dieron una explicación de por qué. Yo trabajo hace 9 años”, dijo a El Litoral.

Chamorro mencionó que, según pudo constatar, serían 20 las personas que estarían en su misma situación y pertenecerían a diferentes áreas de la gestión.

“Seguimos cumpliendo horario porque hasta que no tengamos un telegrama no estamos despedidos oficialmente”, aseguró.

“Somos trabajadores que fuimos contratados en gestiones anteriores. Creemos que es persecución política”, cerró. (BDC)