El Regional del NEA se empieza a encauzar

El panorama del rugby de la región empieza a barrer la incertidumbre que se generó luego de que fuera puesta en duda la realización del Regional. Los seis clubes del círculo superior de la Unión del Nordeste votaron y dejaron de lado las diferencias políticas que surgieron con las uniones de Misiones y Formosa.

Si bien es muy prematuro conocer mayores detalles del acuerdo al que se arribó luego de varias disconformidades, lo cierto es que el certamen que convoca a los principales equipos del NEA se pondrá en marcha y tendrá el aval de la Unión Argentina de Rugby (UAR), y que en las últimas semanas exigió una solución al conflicto, ya que ponía en peligro su apoyo necesario.

Además, en las últimas horas del martes se confirmó la realización del Torneo Cross Border con la participación de los clubes de la Unión de Rugby del Nordeste y del Paraguay.

El vecino país estará representado por Curda y “Yakarés”, compuesto por un mix de jugadores menores de 23 años provenientes de clubes de Asunción.

En el certamen que se desarrollará desde este fin de semana, habrá dos zonas. En una de ellas estarán Curne, Sixty, San Patricio y los universitarios paraguayos. Mientras que en la otra jugarán Taraguy, Aranduroga, Regatas y uno de los noveles clubes de la capital del vecino país. Los primeros de cada zona jugarán la final.

La primera fecha está prevista para este sábado 12 y tiene la siguiente programación: Curne vs. Curda, Sixty vs. San Patricio, Taraguy vs. Yakarés y Aranduroga vs. Regatas Resistencia.

Los clubes de Desarrollo de Corrientes y Chaco también tendrán lugar en la competencia que dará inicio este fin de semana. Sin embargo, desde la Urne no brindaron mayores detalles de cómo se llevará adelante la competencia. Solo se informó que la actividad se desarrollará el domingo.

Una vez finalizado el Cross Border se dará paso al Torneo Regional, donde participarán los seis clubes más importante de la Urne, mas Aguará de Formosa y Capri de Misiones.

Menores

Este fin de semana también dará inicio el Torneo Apertura de Menores de la Urne. Se competirá en las categorías M19, M17, M16 y M15.

Inter Academias

En otro orden, ayer se desarrolló el segundo día de actividades del primer encuentro de Inter Academias 2022 en Córdoba. Allí asistieron los jugadores de Taraguy, Santiago Meabe e Ignacio Ivancovich. También participaron Genaro Merola Moreschide de Curne, Gerónimo Gómez de Sixty y Mauro Arias de Regatas.