Massa reconoció el impacto de la oposición que llegó de la interna

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y articulador para que el gobierno consiguiera aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se refirió al voto negativo del diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner, que al conocerse el texto del acuerdo renunció a su cargo de presidente del bloque oficialista.

“En un tema como este, que trae posiciones históricas personales y políticas de cada una de las organizaciones, en momentos en los que en la Argentina tanto gobierno como oposición son coaliciones, se producen matices”, señaló Massa, visiblemente cansado por una sesión que terminó en la madrugada de este viernes.

“Dentro de la oposición también hubo votos diferenciados o ausencias, producto de la no coincidencia y dentro del oficialismo, obviamente, con el impacto que representa La Cámpora o Máximo, también se dio ese proceso de disidencias”, afirmó el tigrense por el canal LN+.

En ese sentido, para mostrar que no apoyó otras leyes del Frente de Todos, Massa nombró la discusión por una ley bonaerense. “Me opuse a que se cambiara la ley, por ser el impulsor, que limitaba la reelección de los intendentes y que de alguna manera habilitó a que volvieran a tener reelección indefinida”.

“Me opuse porque me había opuesto desde el principio, y eso no significó más que un debate interno y el entender que podemos convivir en la diversidad de opinión”, continuó.

“Si hay algo que me ha permitido encontrar, en un tema álgido como este, una solución para un momento muy particular y delicado del país, es tener la capacidad de tolerar y respetar al que piensa distinto y me permite tener diálogo con todos los sectores de la oposición”, agregó Massa, que cuando fue consultado sobre si sería candidato a presidente en 2023, respondió: “Hoy quiero conseguir una almohada y una cama”.

