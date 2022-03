Una madre suplica ayuda para su familia

Laura Silvero denunció ayer que su hijo de 19 años, Yoan García, fue golpeado por efectivos policiales. Con lágrimas suplicó por justicia y rogó para que dejen “en paz” a su familia. La mujer es la madre de Exequiel García, quien hace un año murió en la cárcel de San Cayetano luego de una golpiza de los penitenciarios. La causa judicial tiene como imputados a los guardiacárceles, que siguen libres.

La mujer encabezó ayer una conferencia de prensa organizada por el Comité de Prevención de la Tortura Corrientes (Cptc). “Mi hijo menor, de 19 años, salió el fin de semana en una moto. Lo pararon los inspectores de Tránsito, el test de alcoholemia le dio negativo y sus papeles estaban en orden. Lo dejan ir, pero los policías deciden detenerlo para averiguar sus antecedentes”.

“Lo llevan a la Comisaría Séptima. Descubren que es hermano de Exequiel ‘Manchita’ García y siete efectivos comienzan a golpearlo con las esposas puestas. Lo retiré a las 18 después de pagar una contravención de 1.250 pesos. Estaba muy golpeado y decido llevarlo al Hospital Vidal. No podía respirar. Los médicos me dijeron que estaba muy golpeado. Tenía hematomas en todo el cuerpo”, relató la mujer.

“Por favor pido que dejen en paz a mi familia. Ya me mataron un hijo, qué más quieren. Por favor que alguien me ayude. Tenemos miedo ya que no me quiero quedar en Corrientes. Temo por la vida de mi hijo más chico”, lloró.

La rueda de prensa estuvo encabezada por el presidente del Comité, Ramón Leguizamón y el secretario ejecutivo, Jorge Isetta, quienes junto con la diputada provincial y secretaria del organismo, Alicia Meixner, acompañaron la denuncia pública que efectuó la madre.