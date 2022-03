Achitte: “Los ruidos molestos son una contaminación y afectan a la salud”

El concejal de Capital de ECO+Vamos Corrientes, Eduardo "Paco” Achitte, habló en “Una palabra” de Rubén Duarte, en LT7, sobre una modificación en la regulación de los ruidos molestos. Problemática en torno a lo cual está trabajando.

“La ciudad cambió, la densidad, la distribución en la ciudad han cambiado. Eso es muy dinámico y las modificaciones se tienen que dar. Los ruidos molestos afectan a la salud, está comprobado científicamente”, dijo al programa “Una palabra” el concejal de ECO+Vamos Corrientes, Eduardo “Paco” Achitte. Al respecto, aseguró que se encuentra trabajando en medidas para revertir esta situación.

“Provocan contaminación acústica ambiental las bocinas, los edificios en construcción, los caños de escape de las motos. Estamos para eso, para acompañar al vecino”, afirmó.

“Hay una ordenanza del año 1984 y otras sucesivas que fueron modificando artículos de anteriores, en los que regulan decibeles, en la nocturnidad, en la parte comercial y control.

Siempre dije que no quiero ser el concejal que lidere el ranking de ordenanzas porque no es mi finalidad, sino que quiero que se cumplan, o las que no están encuadradas se las modifique o se las ajuste, como la de tránsito, la de discapacidad”, puntualizó en relación a la ordenanza sobre la que se encuentra trabajando.

El concejal oficialista remarcó: “Estamos trabajando muy fuerte con Unidos por el silencio, sacando las diferencias políticas, queremos una ciudad inclusiva, apoyar la gestión”. A la vez, remarcó que “nada es en contra de nadie, es a favor de la gente: de cada 10 personas 8 padecen los ruidos molestos”.

“Estamos trabajado en equipo, con el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte también. Grandes cosas se van a lograr, esperamos contar con el compromiso de la gente”, concluyó.