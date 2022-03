Kun Agüero explicó por qué no quiere vivir en Argentina

Kun Agüero, que se puso en el centro de la escena por sus polémicas declaraciones contra la vacuna del covid, reveló por qué decidió mudarse al exterior.

Contundente, aclaró que eligió no vivir en su país de origen por la inseguridad y "no por no pagar el patrimonio". Sin dudas, a cuento de la controversia por sus dichos sobre el pago de impuestos.

Luego de revelar que su familia, que aún vive en Buenos Aires, se mudó a un country porque le informaron que su hermana corría peligro de secuestro, él reivindicó su decisión de haberse ido de Argentina.

KUN AGÜERO EXPLICÓ POR QUÉ ELIGIÓ NO VIVIR EN ARGENTINA

"No voy a vivir en Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo. Hoy la gente en Argentina, hay que ser sinceros, se está yendo a vivir a barrios cerrados... Claramente me fui. Yo viví en la villa, yo sé cómo es. Es muy difícil para los padres. Viste cómo son los pendejos: 'a mí me chupa un huevo, ando en bici, ando en moto'. Cuando te pasa algo, la que sufre es la familia que está con los huevos en la garganta", explicó Kun en Twitch en diálogo con Gonzalo Banzas.

Fuente: Ciudad.com.ar