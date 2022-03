Instalarán paneles solares en el Parque Nacional Iberá

La Secretaría de Energía de Corrientes instalará nuevos sistemas fotovoltaicos enmarcados en el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer).

A través de la Licitación Pública Nacional 1/2022, el Permer de la Secretaría de Energía de la Nación, realizó el llamado a licitación para la provisión e instalación de equipos fotovoltaicos en 281 instituciones públicas, nacionales y provinciales, en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Se trata de una inversión de aproximadamente 22 millones de dólares.

La provincia de Corrientes instalará equipos fotovoltaicos en 8 refugios localizados en portales de los Esteros del Iberá, los mismos son: Centro Operativo San Ignacio, Centro Operativo San Nicolas, Área UP Monte Rey, Destacamento Yaguarete Corá, Destacamento Guayaivi / Carambola, Área UP San Nicolás, Puesto Mira y Aréa UP Carambolita.

La iniciativa busca resolver las necesidades de abastecimiento eléctrico en zonas alejadas de los centros urbanos y/o de difícil acceso, donde no es factible que dispongan del mismo a través de fuentes de energía convencionales de red; o donde la utilización de generadores diésel produce un impacto negativo en el ambiente natural y sus habitantes.

El programa de universalización de la energía, llevado adelante la Secretaría de Energía de la Provincia en conjunto con instituciones provinciales y nacionales como: el Inta, Parques Nacionales, Ministerio de Educación, entre otros; logra una vinculación que ha permitido llevar energía limpia a diferentes beneficiarios:

En escuelas rurales, se han instalado paneles fotovoltaicos con su correspondiente sistema eléctrico, junto con banco de baterías e instalación eléctrica de lámparas eficientes para el interior y exterior; con ello se deja a las escuelas en condiciones de asegurar la conectividad de las mismas.

Por otro lado, también existen más de 2.000 viviendas familiares rurales que cuentan con sistemas solares residenciales autónomos y, 205 pequeños productores rurales que cuentan con boyeros solares que les permiten electrificar los alambrados utilizados en la cría de ganado de manera eficiente y sustentable.

(IRB)