Vadell aseguró que la misión es resistir en la cuarta ubicación

Para concluir la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) a San Martín le restan disputar seis partidos. El equipo correntino tiene un registro de 20 triunfos y 12 derrotas y se mantiene en la cuarta ubicación.

“Siempre pongo objetivos cortos, el próximo partido, seguir construyendo el equipo pero ahora tenemos la misión de resistir el cuarto puesto con victorias”, reconoció el entrenador de San Martín Diego Vadell.

“Sabemos que todos los juegos son importantes porque somos seis o siete que estamos en dos derrotas de diferencia. Nosotros tenemos muchos partidos seguidos, después ya se empiezan a espaciar y juegan los otros equipos. Tenemos que hacer nuestra parte, afrontar con todo los dos partidos de local e ir a la gira final a buscar consolidar este puesto”, relató.

San Martín recibirá hoy a Argentino, el jueves 24 a Ferro Carril Oeste y el viernes 1 de abril a Riachuelo. Luego llegará la última salida a la ruta para enfrentar a La Unión de Formosa (sábado 9), Unión de Santa Fe (miércoles 13) y Argentino de Junín (viernes 15).

El DT analizó el rendimiento de su equipo y que le falta para terminar de constituirse como firme candidato la título. “Hay un defecto que tenemos, dominamos el ritmo, controlamos el juego pero nos falta eficiencia par ser contundentes. Para lograr eso, hay que ser competitivos, creer más y estar más firmes en algunas situaciones, debemos estar más finos para cerrar un poquito antes los partidos y consolidar las diferencias que logramos con buen juego”.

El sábado por la mañana, el Rojinegro superó a San Lorenzo 85 a 78. “Tuvimos que solucionar algunas cuestiones defensivas porque habían cosas que ellos estaban haciendo bien y debimos buscar que no corran. En el segundo tiempo, fue más plano el partido a favor de San Martín, no hubo tantos desfajases ni remontadas de San Lorenzo como pasó en el segundo cuarto”.

El DT entrenador aseguró que “estaban pasando las cosas que nosotros estamos habituados a que pasen pero no lo podíamos concretar, cuando no lo haces, el rival con un tiro libre o un tiro que convierte de dos o tres puntos siempre está en partido. Nosotros no podíamos lograr esa diferencia que provoque alguna emoción distinta en San Lorenzo que termine en alguna desesperación que después sea capitalizada por nosotros”.

Luego destacó que “el equipo tuvo una gran agresividad para defender, en ataque la agresividad se traduce en fineza con los tiros, tenés que tener esa fineza en alta velocidad, con roces y con las dificultades que te propone el rival”.

“Nosotros hacemos las cosas habituales pero no anotamos y cuando no lo haces, el jugador comienza a dudar. Traté de que nos saquemos las dudas porque a la larga, nosotros vamos a comenzar a meter si hacemos las cosas que estamos acostumbrados y tomando tiros bien parados”.