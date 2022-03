“Ponerme rápido en forma para estar a la altura”, el objetivo de Medina

A días de comenzar a transitar el Federal A 2022, el capitán de Boca Unidos, Antonio Medina, dijo que “en lo personal me encuentro bien, aunque por ahí tuve unos retrocesos en mi recuperación con algunas molestias que me aparecieron en la rodilla. Pero ahora ya estoy bien y voy a buscar ponerme rápido en forma para estar a la altura de este torneo que es muy difícil”.

El Toni se recuperó de una intervención quirúrgica a la que fue sometido en el mes de julio del año pasado a raíz de la ruptura del ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha. Actualmente ya hace fútbol y está en la etapa final de preparación para ponerse a consideración de los técnicos.

El experimentado delantero no quiso arriesgar una fecha para su vuelta. “Depende de cómo me vaya sintiendo. De a poco estoy cada vez mejor, y una vez que esté en condiciones, seguramente, volveré a jugar”, señaló.

El Aurirrojo se reforzó con 9 incorporaciones. “Se cambiaron muchos jugadores, tenemos un mix de futbolistas de experiencia con algunos jóvenes. Los que vinieron se integraron bien al grupo, en la pretemporada se hicieron muy buenos partidos, y estamos con mucha confianza”, declaró el futbolista chaqueño.

Medina elogió el plantel que se formó. “Hay jugadores de mucha jerarquía como el Chaco (Maidana), (Rodrigo) Burgos; se suma también (Gabriel) Cañete en el medio que no tiene tanta experiencia pero también sabe lo que es jugar torneos como estos. Estamos muy contentos en general con los jugadores que vinieron”, manifestó.

Destacó que “el grupo está bien, se hizo una buena pretemporada, y creo que estamos a punto como para arrancar bien el torneo. Esperamos conseguir los tres puntos en casa porque eso nos va a hacer estar más fuerte, aunque sabemos que esto es largo y no hay que aflojar”.

En cuanto a las pretensiones del equipo, el delantero expresó: “Nosotros siempre queremos estar arriba porque tenemos una estructura armada que a esta categoría le queda chica. Boca Unidos no se merece estar acá, aunque por algo estamos, así que dejaremos todo para volver a la B Nacional. Sabemos que el torneo no da margen de error, hay que ganar y salir campeones, no hay otra”, concluyó Medina.

(RP)