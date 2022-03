Denunciaron por agresión verbal y física a una funcionaria municipal

Una joven de 22 años realizó una denuncia contra su pareja, al que acusó de “lesiones y violencia de género” y también contra la directora de Género y Diversidad de la Municipalidad de Gobernador Virasoro, Patricia Bambil.

Se trata de la cuñada de la funcionaria, quien recurrió a la Justicia tras un hecho que habría ocurrido en un local comercial ubicado por calle Manuel Ocampo, que sería del papá de su hijo, hermano de la cuestionada trabajadora municipal.

“Patricia me tomó del pelo y me arrastró”, denunció la mujer al referirse al accionar de la titular de Género de la comuna local. Según pudo saber El Litoral, los hechos habrían ocurrido el pasado lunes 21 de marzo, aunque recién se conocieron ayer.

Explicó que hace unos meses que convivía con Luis Bambil en la parte superior de un local comercial ubicado por calle Ocampo entre la avenida Lavalle y calle Ferré. Admitió que la relación entre ambos no venía bien por lo cual el hombre “comenzó a agredirme diciendo que me vaya, que no me soporta y que a mi hijo tampoco”.

Aseguran los testigos que se desató una discusión entre ambos, ya que los gritos llegaban a la calle.

La denunciante señaló que fue entonces cuando intervino la funcionaria municipal que se hallaba en la planta baja, quien luego la terminó por agredir de manera física y verbal.

Relató que su hijo había quedado en la planta alta por lo cual intentó buscarlo, pero es allí cuando “Luis va detrás de mí, me empuja y caigo sobre un plantero y me corto el codo”.

El caso causó conmoción en la comunidad que nuevamente se ve sacudida por un hecho de violencia, por lo cual se aguarda las repercusiones y avances de la justicia.