Clase virtual para un estudiante condenado y queja por el protocolo contra acoso

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Artes y Ciencias de la Cultura (Fadycc) de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) consiguió, con reclamos públicos, que un alumno continúe su carrera de manera virtual. Sin embargo, adelantaron que insistirán en la necesidad de propiciar ajustes al protocolo contra la violencia de género de la institución.

La facultad emitió ayer un comunicado oficial en el que informó “la propuesta de cursado virtual para el estudiante, la cual fue aceptada por Res. 80 del día sábado 26 de marzo”.

El estudiante en cuestión es Gerardo Short, condenado por el asesinato de Mercedes Buhr, ocurrido en octubre de 2006. Este año ingresó a la carrera de Licenciatura en Artes Combinadas, conforme a sus derechos como persona privada de la libertad.

Sin embargo, sus compañeras señalaron a este diario que presentaron pruebas a las autoridades por acoso y violencia de género, ejercido en el marco académico. En el comunicado oficial no se hizo mención a esta situación y ante la consulta de El Litoral sobre esta cuestión a tres autoridades de la facultad, no respondieron.

“La Fadycc explicó en un comunicado que este estudiante no va a venir más a la facultad (de manera presencial) y hasta ahí quedó la situación. Como agrupación estudiantil y junto con profesores, el viernes, se mencionaron a la abogada de la facultad las situaciones incómodas de acoso que vivió cada persona. Se presentaron las capturas de esta violencia específica para que fueran elevadas al juez, como pruebas de por qué (Short) no tiene que venir a clases”, detallaron miembros del Movimiento Universitario Popular (Mup) a este diario.

Tanto las estudiantes que hicieron pública la situación de conflicto en las redes sociales como sus representantes del MUP prefirieron resguardar su identidad al momento de dar testimonio para esta nota.

“Como agrupación no queremos quedarnos en esto. Tiene que ser el puntapié para mejorar los protocolos, porque lo que se quiere hacer desde la facultad es dejar todo ahí. Solo en que el condenado no va a cursar más presencialmente. En realidad no, porque hay otras situaciones que las estudiantes siguen viviendo con temor”, resaltaron.

“Todos nos preguntamos por qué el comunicado hizo omisión de las denuncias de acoso y violencia de género”, insistió otra alumna en diálogo con El Litoral.

Comunicado

El documento oficial, emitido ayer, indica que “la institución desde un primer momento ha tomado contacto con la jefa y el director de Seguridad del Servicio Penitenciario provincial y, por su intermedio, con el juez de Ejecución Penal Nº 2 interviniente y también la hará con el Comité de Prevención de la Tortura que resguarda por ley los derechos de las personas en situación de encierro, en virtud de articular acciones conjuntas en relación a la problemática”.

Por esto, “se realizaron reuniones de las autoridades de la facultad con representantes de los gremios docentes, de las agrupaciones estudiantiles, no docentes y graduados en la mañana del día viernes 25 de marzo, a fin de informar sobre la situación y atender la preocupación compartida por la particularidad del caso”.

"Asimismo, el decano de la facultad elevó ese mismo día al juez de Instrucción Penal Nº 2 interviniente la propuesta de cursado virtual para el estudiante, la cual fue aceptada por Res. 80 del día sábado 26 de marzo”, informó la Fadycc.

Por último, expresaron su “preocupación y sensibilidad ante la cuestión, resaltando la vía del consenso como medio para garantizar los derechos, las diversidades y la libertad y pluralidad de pensamiento. La institución actuó en respuesta a esta situación compleja, teniendo como principio la responsabilidad de garantizar una educación pública de calidad, de excelencia, teniendo siempre como horizonte a la educación como herramienta de transformación de la sociedad, en el marco de las garantías consagradas en la Constitución Nacional y leyes”.

Docentes

Los gremios Adiunne y Codiunne también participaron de las reuniones convocadas por las autoridades académicas. En otro comunicado, los representantes docentes tampoco hicieron referencia a las supuestas situaciones de acoso denunciadas por las estudiantes en contra de Gerardo Short.

“Las/os docentes fueron comunicados de manera informal de la situación, horas antes del inicio de las clases, lo que también –expresaron– generó preocupación.

Toda esta situación reveló, en cierta manera, una improvisación no deseada que afectó principalmente a quienes se vieron directamente involucrados/as. Se dejó además expuesto el malestar que generó la presencia de custodios armados dentro de la Fadycc, con el riesgo que esto implica y la incomodidad que genera en un espacio en el que debemos sentirnos seguros/as”, manifestaron en un informe público.

De todos modos, sí se refirieron a “un caso de violencia sufrido por una docente”, frente al cual “se abordó la necesidad de ajustar los mecanismos de recepción de denuncias, atención y/o protección a las víctimas que establece el protocolo de violencia contra las mujeres y todo tipo de discriminación sexual de la Unne y abordar otros en los que el protocolo no da cuenta, debido a situaciones específicas que suceden en la Fadycc que no están garantizando el debido resguardo a las mismas, debiendo recurrir en algunos casos a la Justicia”.

