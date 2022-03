"Iluminados por el fuego", la película que impulsó las denuncias de torturas en Malvinas

El origen de la investigación judicial por supuestas torturas infligidas a soldados por parte de sus superiores militares durante la guerra de Malvinas de 1982 fue la exhibición de la película "Iluminados por el fuego" en la provincia de Corrientes durante 2005, según reconstruyó Télam a poco de cumplirse 40 años del inicio del conflicto bélico con Gran Bretaña por la soberanía del archipiélago.

El film dirigido por el actual ministro de Cultura, Tristán Bauer, y basado en el libro homónimo del periodista y ex combatiente Edgardo Esteban, fue proyectado en el cine Colón, un antiguo auditorio correntino alquilado especialmente, durante un evento organizado en agosto de 2005 por la Subsecretaría de Derechos Humanos de esa provincia junto al veterano de guerra, ya fallecido, Orlando Pascua.

Quien encabezaba ese organismo entre 2004 y 2008, Pablo Vassel, notó que al final de la proyección muchos excombatientes que habían concurrido junto a sus familias se quedaron en sus butacas visiblemente conmocionados.

"Fue un impacto muy fuerte. Nadie se podía mover del cine. Durante diez minutos todo el mundo se quedó quieto y algunos lloraban conmocionados. Después se organizó un asado para los excombatientes y parte del staff", le contó Vassel a Télam durante una entrevista en 2021.

En esa cena, realizada en la sede del gremio ATE, varios exconscriptos dijeron que la película era "muy buena" pero que se había "quedado corta", por lo que el exfuncionario decidió emprender la tarea de viajar a distintos puntos de la provincia para reunir el testimonio de combatientes y preguntarles si estaban dispuestos a efectuar una denuncia judicial sobre los hechos de torturas.

"Algunos quisieron dar sus testimonios y que fueran presentados en la justicia, otros simplemente me informaron lo que pasó para que yo supiera, pero prefirieron no dar sus testimonios", relató el abogado.

En total, Vassel reunió 23 testimonios, incluidos 5 que habían sido víctimas de torturas y 15 que habían sido testigos directos.

"Todos los testimonios fueron desgrabados, palabra por palabra, incluso con las expresiones correntinas que vienen del antiguo guaraní, porque me parecía fundamental que aquellos soldados de la Patria que nunca habían sido escuchados fueran, por fin, extremadamente escuchados, y respetadas sus opiniones", afirmó el exsubsecretario.

El cúmulo de información compilado derivó en la denuncia penal realizada en 2007 ante el Juzgado Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde por jurisdicción se encuentran abarcadas las Islas Malvinas.

Como el juzgado se encontraba vacante, varios jueces intervinieron de forma interina hasta que el expediente 1777/07 -caratulado "Pierre Pedro Valentín s/ delito de acción pública"- quedó definitivamente a cargo de la jueza Mariel Borruto.

"Presentar la denuncia en el juzgado de Río Grande fue un acto de reivindicación de la soberanía argentina, porque se buscaba que un juez argentino aplique la ley argentina por hechos que sucedieron en territorio argentino contra víctimas argentinas. Y lamentablemente cometidos por victimarios argentinos", remarcó Vassel durante la entrevista con Télam.

También dijo que entre las torturas y vejaciones denunciadas, "la más usual era el estaqueo, que consistía en atar a estacas a soldados con los tientos de las carpas para que queden inmovilizados por espacios variables de tiempo, a veces semidesnudos, otras veces vestidos, incluso algunos estaqueos se realizaban bajo cañoneo enemigo".

En la mayoría de los casos los castigos eran impuestos por el robo de comida, aunque también los hubo por otros motivos como el antisemitismo o a jóvenes "provenientes de pueblos qom o moqoit del Chaco y Formosa, motivadas por el analfabetismo, o por el escaso manejo del castellano".

El ex combatiente Silvio Katz contó que por su origen judío fue víctima de persecuciones desde que realizaba el servicio militar en el Regimiento 3 de Infantería Mecanizada de La Tablada, antes de ser trasladado a las islas para combatir.

"Había un militar de pensamiento nazi que me perseguía todo el tiempo. Me insultaba y me decía judío de mierda. Y cuando se dio cuenta que ya no me molestaba, comenzó a estaquearme a la intemperie, con temperaturas de 10 o 15 grados bajo cero", relató el ex combatiente.

También detalló que fue obligado a comer entre las deposiciones de otros soldados, y a sumergir las manos en agua helada.

"Así se comportaban con los soldados de piel oscura, o con los que ellos consideraban tontos. Si no hubiera sido por mi familia y por la ayuda psicológica que recibí, jamás podría haber superado esto", agregó el ex conscripto.

"No fuimos a la guerra con San Martín, sino con Galtieri y su banda. Ojalá todos sean llamados por la justicia, y que esto sirva para animar a los que todavía hoy tienen miedo de contar lo que les pasó. Ellos son los verdaderos traidores, y no nosotros", enfatizó el ex combatiente.

Según Vassel, la justicia demostró un ritmo "exasperadamente lento" en la investigación del caso, que aún hoy se encuentra paralizado a la espera de una decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre si se trata o no de delitos de lesa humanidad.

Es que dentro de pocos días se cumplirán 40 años desde el inicio de la guerra de 1982, cuando se sucedieron los hechos, 15 años desde el inicio de la causa penal en 2007 y 17 años desde que una película de cine exhibida en Corrientes desencadenó la necesidad colectiva de llegar a la verdad.

