Quintero y De la Cruz, sin covid pero descartados para el clásico

Ausente. El colombiano no estará ante San Lorenzo por gripe.

El colombiano Juan Fernando Quintero y el uruguayo Nicolás de la Cruz se perderán el clásico del sábado que sostendrá River Plate frente a San Lorenzo de Almagro en el Nuevo Gasómetro, por la quinta fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Los dos mediocampistas ofensivos no participaron de la práctica realizada en la tarde de la víspera por el plantel “millonario”, ausentándose por segundo día consecutivo a raíz del cuadro gripal que los afecta.

La buena noticia para el técnico Marcelo Gallardo es que el resultado de los hisopados que se le realizaron a ambos jugadores dio negativo para coronavirus.

El cuadro gripal ya afectó anteriormente a otros integrantes de la plantilla “millonaria” como son los casos de Paulo Díaz, Tomás Pochettino, el correntino Andrés Herrera y al propio Muñeco Gallardo, por lo que el foco está puesto no solo en la recuperación de los últimos casos, si no que también cruzan los dedos para que no haya nuevos jugadores con síntomas, porque, por la proximidad del partido del clásico del sábado.

Mientras tanto el plantel riverplatense continúa su preparación, con algunas dudas y otras certezas en cuanto a la disponibilidad de algunos futbolistas.

El marcador central, Lenadro González Pírez, que tuvo que salir reemplazado en el duelo ante Racing Club por una molestia muscular, fue exigido en la práctica de ayer, pero no se lo vio al ciento por ciento y a esta hora está más lejos que cerca de ser citado. Por lo pronto, el cuerpo técnico volverá a analizar hoy su evolución y, en base a eso, Gallardo decidirá si lo incluye en el equipo o no.

El que podría integrar el plantel que jugará ante el Cuervo es el delantero Matías Suárez. El cordobés participó de los dos últimos amistosos organizado por Gallardo, dando muestras que dejó atrás los problemas en su rodilla derecha que lo mantuvo alejado de las canchas durante cerca de cuatro meses.

Hay que recordar que el capitán, Enzo Pérez, tiene para dos semanas de recuperación a raíz de una distensión sufrida ante la Academia en el isquiotibial derecho, y podría llegar con lo justo para el superclásico ante Boca Juniors.