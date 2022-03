San Martín busca ante Ferro la recuperación

San Martín buscará rehabilitarse luego de sufrir dos derrotas en fila en el marco de su participación en la fase regular de la Liga Nacional de Basquetbol. El Rojinegro visitará esta noche desde las 21 a Ferro Carril Oeste en el mítico estadio Héctor Etchart, ubicado en el barrio porteño de Caballito, en partido que será arbitrado por Fernando Sampietro, Roberto Smith y Francisco Anselmo.

Tanto el equipo correntino como el porteño vienen cumpliendo una campaña similar, con 16 triunfos y 10 derrotas, ocupando el quinto y sexto puesto de las posiciones, respectivamente, y con el mismo récord que Instituto, que se encuentra cuarto, por lo que el partido cobra relevancia para ir perfilando las ubicaciones de arriba de la tabla de cara a la postemporada.

El Rojinegro llega golpeado, con dos derrotas en fila, tras caer ajustadamente el martes en Mar del Plata ante Peñarol (91-89), y previamente en Córdoba ante Instituto (99-72), el 20 de febrero, resultado éste que cortó un buen inicio de año con seis triunfos consecutivos conseguidos en enero.

Frente al Milrayita reapareció en el equipo dirigido por Diego Vadell el ala pivote correntino, Fabián Ramírez Barrios, que estuvo ausente por cuatro juegos a raíz de una bronquitis. Tras el encuentro de esta noche, San Martín se quedará en Buenos Aires, ya que el sábado cerrará la gira enfrentando desde las 20 a Obras.

En tanto que Ferro viene entonado por los triunfos conseguidos, primero en Río Gallegos, ante Hispano Americano (100-74) y el último frente a Argentino de Junín (87-82), en Caballito, resultados que le permitieron subir algunos peldaños en la tabla.

Otros juegos

Además, jugarán este jueves por la fase regular de la Liga Nacional: 20 Obras (13-11) vs. Riachuelo (12-14) y San Lorenzo (11-13) vs. Platense (9-16); mientras que a las 21 se enfrentarán: Boca Juniors (15-10) vs. Instituto (16-10), y Unión (8-18), de Santa Fe vs. Oberá T. C. (14-11), de Misiones.