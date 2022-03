Jorge Rial confirmó su ruptura de Romina Pereiro: "A veces el amor profundo no alcanza"

Si bien su futuro laboral ya está asegurado en la televisión argentina, Jorge Rial se encuentra viviendo un duro momento personal tras su separación de Romina Pereiro a tres años de su casamiento.

Aunque el ex conductor de "Intrusos" y la nutricionista se mantuvieron en silencio sobre su relación amorosa, circularon varios rumores y versiones, ya sea desde pelea, la participación de Loly Antoniale y más, por lo que Rial no dudó en salir aclarar el panorama.

Muy sincero en su programa de Radio 10, "Argenzuela", el periodista detalló: "Mucho se está hablando de mi separación y la verdad es que son temas que afectan mucho porque hay toda una familia detrás. Lamentablemente es así, estamos separados con Romi. Fue una desición que tomamos los dos".

"A veces el amor solo y profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como el anterior, donde la pandemia personalmente a mí me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó", lamentó sobre la dura crisis que atravesó.

"Me pegó de lleno y entre la pandemia, mis dudas profesionales, entré a una crisis ya antes de la pandemia muy profunda y personal, y esas cosas afectan a una pareja", explicó al contar que "hace mucho que estamos separados".

"La peleamos muchísimo, y no estamos separados de hace poco, sino de hace un tiempo. Ahora se enteran porque es imposible, soy un tipo público. Decirlo públicamente es una cagada porque son temas privados y no tendría que andar diciéndolo", argumentó.

Además, el presentador se refirió a las molestias que vive su ex en la actualidad: "Hay cierto acoso. Sobre todo sobre Romina. Lo digo públicamente para que la dejen en paz a Romina, a su familia. A mi familia, porque seguimos siendo familia y vamos a seguir siendo familia para toda la vida. Sus hijas son mis hijas. Es imposible eso".

"Hoy parece definitivo. No lo sé tampoco. No lo sé. Vieron que a veces lo definitivo se convierte. Uno no lo sabe. Es esto hoy y hay que asumirlo. Es doloroso y la estamos pasando mal. A mí me cuesta, hay veces que no tengo ganas de venir a laburar. No es fácil", expresó afectado.

Respecto la versión sobre un posible romance con su ex, Loly Antoniale, Rial aseguró: "No hay terceras, no busquen a nadie. Si hay algo de lo que hoy no tengo ganas es de estar con alguien. Es más, me estoy acostumbrando a la soledad y me estoy llevando bien quiero decirles. ¿Extraño? Claro que extraño. Extraño a mi familia, a mi casa. Extraño".

"Lo hablamos mucho, lo seguimos hablando. Fui al primer día de clases de la nena… digo. Estoy, porque Ema y Viole son como mis hijas, así como Fran es nuestro nieto. Seguimos siendo familia, pero cada uno vive en lugares distintos. A Romina déjenla en paz elaborar su dolor como yo elaboro el mío ya hace unos meses", pidió por la paz de su ex pareja.

Luego, Rial negó los rumores de un noviazgo con otra comunicadora: "Pusieron que estoy saliendo con una periodista de C5N, pero ahí entré dos veces y fui a arreglar mi contrato. Todavía no fui ni siquiera a trabajar. No sé quién es pero no enchastren gente. Estoy solo y quiero estar solo. Uno se separa por eso. Salvo que te separes pensando en alguien, y no fue el caso. Acá no hay nadie. Estamos elaborando el duelo ya hace unos meses. Yo soy el público, Romina es una nutricionista que además es una gran mujer. Viví momentos felices con ella. Es una gran madre, persona, amiga y la está pasando mal por todo lo que se dice, no por nosotros, que tenemos todo claro".

Y cerró al revelar los motivos de su tardanza al contar la ruptura: "Tardé en decirlo públicamente porque esto no es una idea mía nada más. Es mucha charla con Romina también sobre qué hacer. Los tiempos son los tiempos de la pareja. No van a encontrar nada más que algo normal después de un año espantoso que a mí me rompió. ¿por qué se creen que me fui de la televisión? ¿Por qué estaba loco? ¡Porque me rompió, no lo pude superar! Y lamentablemente la que te banca es la familia. Yo no quería ni tendría que estar acá en la radio, pero gracias a Dios estoy. Me ayudó, pero no tenía ganas de seguir laburando".

