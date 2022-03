Una escuela inició el ciclo lectivo pero no tiene directivos

La escuela Gregoria Morales de Goya recibirá la visita de una supervisora educativa que buscará poner fin a las sospechas de irregulariadades y acefalía. Se difundió una versión de que se trata de “una escuela fantasma” y que “no se entregaban títulos de forma eficiente”, la exrectora del establecimiento detalló a El Litoral que la escuela está “funcionando viento en popa”.

La escuela Gregoria Morales recibirá entre hoy y mañana la visita de una supervisora de apellido Lezcano, encargada de la zona a la que pertenece la institución. La profesional buscará aclarar la información difundida en las últimas horas de que “no hay directivos en la escuela” y se trataría de “una institución fantasma”.

En comunicación con El Litoral, Alicia Benitez, exrectora de la institución detalló que la escuela funciona “viento en popa. Las clases iniciaron regularmente y está todo bajo la supervisión de los jefes de departamento de cada área y los auxiliares responsables de cada turno”. “Es necesario llevar tranquilidad a los tutores y aclarar la situación”, aseguró.

Una versión difundida en redes sociales en los últimos días detalló que la escuela no tendría directivos a cargo y, por ende, sería una “escuela fantasma”. En cambio, según aclaró la funcionaria, “no hay directivos porque todavía no llegó el padrón”. “Yo ocupé el puesto desde el 2018 en adelante con un interinato que duraba un año porque judicializaron mi puesto ya que no creían que era correcta mi elección al cargo. Al terminar el período lectivo del año pasado, el plazo se venció y por eso temporalmente no hay directivos”, explicó Benitez. Sin embargo adelantó que ella ya se ofreció a la supervisión para acompañar el proceso mientras se aclaren las cosas.

“Solo toca esperar la llegada del padrón que determine quiénes ocupan cada cargo. Ahora llegó uno, pero vino con errores por lo que algunos docentes debieron realizar sus reclamos. Una vez resuelto eso, se verá quiénes serán designados”, explicó Benitez.

Con respecto a la versión de que no se entregarían titulos a estudiantes que ya egresaron de la institución, Benitez aclaró: “Los estudiantes desde el 2018 hasta el 2020 ya tienen todos sus diplomas. Quienes no lo tienen es porque no pasaron a retirar. Mientras que los del 2021 deberán esperar hasta que haya un nuevo directivo asignado para tener la firma oficial de un rector o rectora”. “Desde el 2017 para atrás la escuela pertenecía a otro colegio y cuando llegamos había faltantes que nos impedían cerrar algunos títulos.

No había calificadores, no había libros de matriz y no se encontraban las actas de exámenes”, mencionó. Sin embargo, adelantó que en cada caso se está analizando la situación por las autoridades competentes.

(BDC)