Krujoski quedó contento con la evolución que mostró el equipo

Conforme pero con la expectativa de seguir mejorando se retiró Humberto Krujoski de Centenario, Neuquén, donde se disputó la segunda fecha de la temporada 2022 del TC Pista.

La novena ubicación en la final le permitió escalar al sexto lugar del campeonato ratificando el objetivo de volver a ser protagonista en la categoría telonera del Turismo Carretera.

“Sumamos buena cantidad de puntos, que nos deja sextos en el campeonato”, relató el piloto que este año maneja un Dodge preparado por el SAP Team. “En esta carrera se vio una evolución del equipo porque el auto estuvo mejor que en la carrera pasada”, reconoció.

En la primera fecha, que se corrió en Viedma, Krujoski finalizó en el décimo segundo lugar y en la segunda, el último fin de semana en el autódromo neuquino fue sexto.

El fin de semana en Neuquén tuvo algunos altibajos. La actividad comenzó el sábado con los ensayos. “En el primer entrenamiento tuvimos un problema mecánico y prácticamente no puede girar, mientras que en la segunda tanda anduvimos muy bien y finalicé tercero”, comentó.

Luego llegó el turno de la clasificación para determinar las posiciones de largada en la series. “Ya en la clasificación no se pudo aprovechar la goma en la primera vuelta porque todavía estaba fría y en la segunda tuve una pequeña ida de cola del auto que no me permitió mejorar un poco más la posición porque con una o dos décimas mas rápidos hubiéramos estado entre los seis primeros”, manifestó luego del décimo tercer lugar.

El domingo fue parte de la primera serie donde “fui agresivo y logré superar a dos autos en distintas vueltas, lo que me permitió finalizar quinto y estar décimo en la grilla de largada. El auto tuvo una pequeña tendencia a ir de trompa pero en líneas generales funcionó bien”.

En la final, “durante las primera vueltas estuvimos muy bien pero con el correr de los giros perdimos ritmo producto de la ida de trompa que no logramos corregir. Más allá de esta cuestión aproveché una circunstancia de carrera entre Agüero y Canapino. Lo pasé al primero y quedé noveno, cuidando esa posición hasta el cierre”.

Con dos fechas disputadas, Krujoski acumula 56 puntos. El líder del campeonato es Pedro Boero (Peugeot) con 68. Después se ubican Elio Craparo (Ford) con 66.5, Santiago Álvarez (Dodge) con 64.5, Matías Canapino (Chevrolet) con 63.5 y Otto Fritzler (Ford) con 57, ganador de la carrera en Neuquén.

La próxima fecha del Turismo Carretera y el TC Pista será el 27 de marzo en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.