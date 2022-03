José López intenta mudarse a Santa Cruz y ya no quiere ser testigo protegido

Después de cinco años en prisión, José López, el exfuncionario, protagonista del escándalo de los bolsos con dólares arrojados en un convento y condenado por enriquecimiento ilícito, fue beneficiado con la libertad condicional en noviembre del año pasado, por decisión del Tribunal Oral Federal 1. Este último fin de semana fue autorizado a viajar por pocos días a Santa Cruz. Busca radicarse en el sur, pero aún no fue determinado por la justicia. En este escenario, hizo otro pedido particular: ya no quiere ser más "testigo protegido", lo que hasta ahora le garantiza una custodia permanente como parte de un programa que depende del Ministerio de Justicia que dirige Martín Soria.

Pasó casi inadvertido. De campera oscura, pantalón a tono y el tapabocas contribuyendo, José López volvió a Río Gallegos, donde inició su carrera como funcionario público durante la gestión de Néstor Kirchner. Acompañado por Amalia Díaz -también acusada en la causa por enriquecimiento ilícito-, visitaron la Sociedad Rural local, donde se realizó la Expo Emprender. El exfuncionario busca imprimir cierta normalidad a su vida, y está solicitando ante el TOF 1 poder instalarse en el sur, algo que no se autorizó aún.

(JML)