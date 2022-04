Cítricos: se mantiene alta la brecha entre lo que reciben los productores y el precio final

Los cítricos siguen entre los productos primarios de la canasta básica con mayor diferencia de precios entre el productor y los consumidores. La naranja tuvo una diferencia de 5,91 veces entre lo que se pagó en góndola y lo que recibió el productor, y de 6,17 en el caso de la mandarina.

De acuerdo con un informe de la Confederación de la Mediana Empresa (Came), la brecha de precios para los 24 principales productos frutihortícolas y ganaderos que participan de la mesa familiar subió a 3,13 veces en marzo.

-Los productos que más vieron subir sus brechas fueron: mandarina (48,1%), repollo (26,5%), limón (18,8%) y carne de novillo (15,3%).

En total, el 58,3% de los alimentos medidos aumentaron sus brechas en el mes.

En cambio, el 41,7% las mejoraron, con la principal baja en la naranja (-42,3%) y la zanahoria (-23,9%).

La participación del productor en los precios de venta bajó a 30,8%.

Entre los rubros de mayor diferencia entre el precio de origen y precio final son los cítricos, en los que la provincia de Corrientes es referente en cuanto a nivel de producción.

En el caso de la naranja, se pagó un precio en origen de $24,11, que subió a $90,06 en el mercado concentrador, y tuvo un precio de destino o final de $142,47 por kilogramos.

Así, se registró una diferencia de 5,91 veces entre lo que recibe el producto y lo que pagó el consumidor final. El Ipod naranja muestra que este producto bajó su precio final 42,3% en marzo, con un aumento de 87,2% en los precios de origen frente a un aumento de 8% en los precios de destino.

La variación del precio en origen, según explicaron los productores, responde a que queda poca fruta en el mercado de la campaña 2021 y, por lo tanto, una gran parte de la que se está comercializando está puesta en cámara de frío, aumentando los costos de producción. Interanualmente, se observa una baja de 42,41% en el precio de origen.

En el caso de la mandarina se pagó un precio en origen de $21,80, que subió a $72,71 en el mercado concentrador, y tuvo un precio de destino o final de $134,46 por kilogramos.

Se registró así una diferencia de 6,17 veces entre lo que recibió el productor y el precio final.

El Ipod mandarina revela que el precio final subió 48,1%, con un aumento de 29,2% en los precios de destino frente a una disminución de 12,8% en los precios de origen. Interanualmente, los precios de origen bajaron 24,3%.

La mandarina sufrió los efectos de los incendios en Corrientes, pero especialmente el impacto de la sequía de todo el período estival en la Mesopotamia que no solo redujo la oferta sino también la calidad del producto. Es que, al no tener agua, la fruta se cosechó con menor tamaño y una mayor cantidad está yendo a la industria, ya que no sirve para comercializar en fresco. Eso hace que los productores reciban menos valor por el producto y los consumidores paguen más caro ante la menor oferta.

El limón, donde Corrientes no tiene tanta participación aunque va en crecimiento, se pagó un 18,06% en origen, precio que creció a $57,54 por kilo en el mercado concentrador y tuvo un precio final de $164,72, una diferencia de 9,12 veces entre lo que se pagó al productor y lo que cuesta para los consumidores finales.