Jimena Barón se mostró quebrada en llanto el día que su papá hubiera cumplido años

A 8 años del dolor que marcó a fuego su corazón tras la partida de su papá, Jimena Barón compartió su dolor en las redes en el día que Jorge Guevara cumpliría años.

“Hoy, papá cumpliría 62 años así que estoy medio bajón porque lo extraño, y una se pregunta dónde estará, si me verá. La vida, la muerte y esas cosas”, comenzó diciendo Jimena en un profundo posteo que subió a Instagram Stories.

Además, reveló que compuso una canción y reflejó cómo se siente en este día especial: “Iba a ir al cementerio donde no querés estar, pero yo aún (casi 8 años después de que te fuiste), no puedo hacerte cenizas porque me quedaría son lugar a dónde ir. Y (aún) no puedo hacer eso de pensar que estás en el aire, o en el agua, o en otro lado”.

“Me quedé acá, lloriqueando un poco, e hice eso que uno inventa para levantar el propio ánimo. Tipo, si me estuvieras mirando, no te gustaría que llore y esté mal. Así que, en tu honor, voy a entrenar, cocinar e intentar tener un día alegre. O al menos, más normal”, cerró, a flor de piel, con varias imágenes de su papá, en compañía con Momo, el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo, y otra en la que se la ve con lágrimas en los ojos.