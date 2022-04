La persona que Marcelo Tinelli quiere sí o sí para su regreso a la televisión

Como sucede todas las noches, LAM es una usina generadora de primicias e información caliente del mundo de los medios y el espectáculo. Y la emisión del martes no fue la excepción. Por eso cuando Ángel de Brito abordaba el tema de la renuncia de José María Listorti a la productora de Marcelo Tinelli, se despachó con una bomba.

Así, el conductor de América TV contó que había hablado con el cabezón por el tema Listorti, y que entre otra cosas le consultó por una reciente angelita invitada: Marcela Feudale. "Le pregunté por la enana Feudale, por Marcela, a quien le mandó un beso" arrancó Ángel, y comentó que el lunes cuando estuvo en el programa "Ella me dijo en un corte que volvía a la televisión solo si volvía con Marcelo Tinelli".

Fue allí cuando de Brito reveló, a modo de primicia, "Marcelo me dijo que la quiere sí o sí porque, con la pandemia terminada, Marcela puede volver a trabajar así que la confirmamos para el nuevo programa". Cabe recordar que Feudale no fue parte de La Academia de ShowMatch en 2021 por decisión propia, para cuidar la salud de su madre a causa de los peligros que implicó la pandemia, si bien pasó a saludar a su histórico compañero durante el último programa.

Tras decidir no trabajar durante 2021 para no exponer a su madre a un posible contagio de Covid-19, Marcela Feudale dijo presente en el último programa de Marcelo Tinelli de la temporada 2021 en El Trece.

En tanto, el periodista agregó que el propio Marcelo Tinelli le confirmó que la fecha en la que regresará a la pantalla chica con el nuevo formato en el que ya está trabajando junto a su equipo es el mes de agosto, con lo que se confirmaría que esta temporada el histórico conductor de ShowMatch sólo estará al aire un trimestre.

Cómo es el formato que quiere Marcelo Tinelli para Showmatch

En una entrevista que dio en el mes de febrero pasado, Marcelo Tinelli habló de su regreso a la TV. El conductor confirmó que tiene contrato con El Trece para desembarcar con una nueva temporada de Showmatch a mediados de año. "Volvemos. Tenemos contrato firmado con El Trece para arrancar en junio", anunció el animador.

Tinelli también dio algunas pistas del formato que quiera para Showmatch. "El Bailando es un formato que me encanta, pero estamos viendo otros formato, algunos de canto, con más jurado, y algunas cosas más que no puedo contar", sostuvo.

Pero ¿Cuál es el formato que están viendo en La Flia, la productora de Tinelli? Un ciclo de la BBC, que se llama All Together Now. Es un certamen de talentos, donde hay 100 personas en el jurado, entre influencers, mediáticos y figuras consagradas.

Para votar a favor de un participante, los integrantes del jurado solo tiene que levantarse de sus asientos. En ese momento, se enciende una luz y el concursante gana un punto. Cuanto más apoyo recibe, más alto será le puntaje para clasificar y competir con otros aspirantes.

PrimiciasYa