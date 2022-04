Trasladaron al área de salud mental al remisero hallado desvanecido

El remisero, que fue hallado desvanecido la noche del martes en el acceso a Santa Ana “permanece estable”, afirmó ayer la directora del Hospital Llano, Silvia Bonassies, quien además anticipó que “será trasladado al área de salud mental”.

“Ingresó con un cuadro de excitación, estaba nervioso, alterado, por eso se pide colaboración al área de salud mental”, detalló la profesional ante FM Radio Dos donde agregó: “No pudieron hablar con él, se hizo un diagnóstico de estrés postraumático”.

Por otra parte, el papá del remisero, Víctor Ramón Araujo, opinó: “Por suerte lo encontraron a tiempo, porque se estaba ahogando, me dijo un policía”.

Se trata del caso de Víctor Eduardo Araujo, de 41 años, de la empresa “El Rayo”, quien fue encontrado alrededor de las 22 del martes sobre la Ruta N°43 bis, camino al paraje Arroyo Pelón dentro de su automóvil, un Chevrolet Prisma Joy.

La Comisaría del Distrito de Santa Ana trabaja en la investigación del hecho.

El papá de la víctima, Víctor Araujo, dijo ante FM Sudamericana que se enteraron de lo ocurrido por los compañeros de trabajo de su hijo quienes dijeron haberlo hallado “en el asiento de atrás inconsciente, que lo habían trasladado al Hospital Llano y que no sabían lo que había pasado”. Por otro lado, destacó que su hijo se encuentra en mejores condiciones y pudo contar en parte lo que le ocurrió a una de sus hermanas.

“No se acuerda mucho, solo que estaba en la base cerca de las 19, cuando le avisaron que tenía un pasajero en el barrio Jardín, de allí fueron hasta el casino”.

“Cuando dejó al pasajero siguió su camino y en la calle lo pararon dos tipos que se subieron, lo amenazaron y lo llevaron a la zona donde fue encontrado. Allí sintió un golpe en la cabeza y desde ese momento no se acuerda de nada”, indicó el padre del chofer.

En otro orden de cosas relató que “un policía me dijo la forma en la que lo encontraron, con el buzo que le tapaba la cara y si ellos no llegaban a tiempo mi hijo no contaba el cuento, porque se estaba ahogando. Le doy gracias a Dios que lo protegió porque no hay más explicación”, enfatizó.

